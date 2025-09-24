Cuáles son los ejes de la millonaria ayuda de Estados Unidos al gobierno de Milei

El acuerdo político financiero que cerró Javier Milei con Donald Trump tiene como objetivo fundamental evitar que fracase el programa de ajuste económico.

Trump considera a Milei su socio estratégico en América Latina y apuesta a su reelección en los comicios generales de 2027.

El presidente de Estados Unidos tiene afinidad ideológica y personal con su colega argentino y decidió poner a disposición todo el poder de fuego de la Casa Blanca.

Trump designó a Scott Bessent como ejecutor de su plan estratégico vinculado a Milei, y el secretario del Tesoro desplegará los distintos recursos técnicos a su alcance para sostener al gobierno de la Libertad Avanza.

“Estaré siguiendo de cerca los acontecimientos, y el Tesoro permanece completamente preparado para hacer lo que sea necesario”, posteó Bessent en su cuenta oficial en X.

Para cumplir con la estrategia de Trump de sostener al gobierno argentino, el secretario Bessent desplegará tres recursos claves que tiene a disposición desde la Secretaría del Tesoro:

Un swap por USD 20.000 millones de dólares para fortalecer las reservas del Banco Central . El desembolso podría llegar en las próximas semanas , antes de fin de año, para cumplir con el vencimiento de USD 4.000 millones de enero .

por para las . El desembolso podría llegar en las , antes de fin de año, para con el de de . La posibilidad de dar un crédito stand-by . EEUU va a definir el monto en una negociación previa con Argentina y podría darse en varias partes , según las necesidades del Gobierno.

de dar un . va a definir el en una con y podría darse en , según las necesidades del Gobierno. La compra de bonos argentinos en dólares, si eso permite estabilizar el plan económico en caso de un shock en el mercado.

