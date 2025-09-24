La Unne fue premiada por su trabajo en el territorio

El Programa Munigestión que involucra el trabajo asociativo de las Universidades Nacionales del Litoral (UNL), Rosario (UNR) y del Nordeste (Unne) fue distinguido por el Observatorio de Cooperación Ciudad-Universidad de Augm y Mercociudades.

Los días 18 y 19 de septiembre de 2025, en Ciudad Universitaria (Córdoba) tuvo lugar el V Encuentro de Ciudades y Universidades, espacio donde se expusieron ideas y experiencias sobre buenas prácticas de vinculación socio‑educativa, cultural y científico‑tecnológica entre universidades públicas y gobiernos locales de países que integran la región de referencia de Mercociudades (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Honduras, México, Paraguay, Perú, Ecuador, Uruguay y Venezuela).

Este evento se concibió como una plataforma para el intercambio de saberes, experiencias y metodologías en torno a proyectos de vinculación socio-tecnológica, educativa, cultural y ambiental que respondan a las realidades y problemáticas de los territorios.

La convocatoria busca visibilizar y sistematizar buenas prácticas que integren conocimiento académico y políticas públicas, bajo el principio de la apropiación social del conocimiento y con miras a fortalecer la incidencia de las universidades en las agendas locales.

Para contar la experiencia de la Unne en este evento, en primera persona, Unne Medios tomó contacto con el coordinador de Centros Regionales y Extensiones Áulicas de esta Casa de Altos Estudios, licenciado Ezequiel Nardelli.

“La Unne estuvo presente compartiendo 3 experiencias de articulación de gobiernos locales y provinciales con la universidad. Las 3 fueron distinguidas por los organizadores representantes del Observatorio de Cooperación Ciudad-Universidad de la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo, la Red Mercociudades y la Universidad Nacional de Córdoba”, explicó.

Nardelli detalló además que su intervención en representación de la Unne en el encuentro de Universidades y Ciudades en Córdoba, versó sobre tres buenas prácticas que lleva adelante la Universidad Nacional del Nordeste.

“Una está vinculada con el Gobierno de la provincia del Chaco, otra con el Gobierno de la provincia de Corrientes y una tercera, con los gobiernos de ambos territorios vecinos; ese trabajo es el que denominamos Munigestión y los tres en particular fueron destacados por su valor territorial” reconoció orgulloso.

Expuso además que en la presentación realizada en el evento, se trajo a los presentes el trabajo realizado por la Unne en asociación con el Gobierno de Chaco vinculado al Plan Estratégico Participativo Chaco + 20 de esa provincia, sin dejar de mencionar el intenso trabajo realizado en el interior chaqueño, con destacada participación de la gente de cada localidad visitada. También Nardelli expuso en Córdoba sobre el icónico Proyecto Iberá, donde la Unne se involucra en un 100%. “Este trabajo es realmente muy grande para la provincia de Corrientes; asocia el trabajo del gobierno provincial, junto a más de 20 municipios, fundaciones y asociaciones cuyas actividades ponen en valor a las personas que viven en el Iberá en vinculación con el ambiente, la biodiversidad y la preservación entre tantos otros ítems”, puntualizó.

“La otra acción en territorio: Munigestión se involucró con las provincias de Chaco y Corrientes, a través del dictado de 14 cursos destinados a agentes municipales y trabajadores de 28 municipios que se sumaron a la propuesta congestionada con las Universidades Nacionales del Litoral y de Rosario”, explicó el joven funcionario universitario.

“En el V Encuentro de Ciudades y Universidades, estuve a cargo de presentar el Programa Munigestión -que cogestionamos con UNL y UNR- y el Proyecto Iberá: convenio para el desarrollo de la Macroregión Iberá” dijo el licenciado Nardelli.

El tercer trabajo presentado en este evento (también premiado) en el que se involucra la Unne, fue presentado por el arquitecto Marcelo Barrios D’Ambra, del gobierno de la provincia del Chaco, quién expuso sobre el Plan Estratégico Participativo Chaco + 20.

Medios Unne