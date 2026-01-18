“Fue muy doloroso”: Mirtha Legrand habló del vínculo entre Juana Viale y Mauricio Macri

Mirtha Legrand salió a desmentir públicamente las versiones que vinculaban sentimentalmente a su nieta, Juana Viale, con el expresidente Mauricio Macri, rumores que comenzaron a circular tras conocerse la separación de Macri y Juliana Awada, luego de 15 años de relación. La aclaración se dio durante una emisión de La noche de Mirtha, desde Mar del Plata, donde la conductora negó de manera categórica cualquier relación entre ambos y calificó las versiones como falsas.

Molestia familiar y posible acción legal

“Es una vil mentira, un disparate”, afirmó Legrand, al tiempo que señaló que Juana Viale mantiene una relación estable desde hace tiempo y que incluso se encontraba acompañada por su pareja. La conductora remarcó que los rumores generaron malestar en el entorno familiar. Mirtha confirmó que tanto Juana Viale como su madre, Marcela Tinayre, se sintieron afectadas por la situación y reveló que se evaluó la posibilidad de iniciar acciones legales. “Esto hace mucho daño”, concluyó.