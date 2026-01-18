¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Donald Trump Club de Regatas Corrientes Corrientes
Donald Trump Club de Regatas Corrientes Corrientes
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Programa de TV

“Fue muy doloroso”: Mirtha Legrand habló del vínculo entre Juana Viale y Mauricio Macri

La famosa conductora habló del vínculo entre Juana Viale y Mauricio Macri y admitió el profundo dolor que le provocó la exposición mediática de los rumores.   

Por El Litoral

Domingo, 18 de enero de 2026 a las 15:46

Mirtha Legrand salió a desmentir públicamente las versiones que vinculaban sentimentalmente a su nieta, Juana Viale, con el expresidente Mauricio Macri, rumores que comenzaron a circular tras conocerse la separación de Macri y Juliana Awada, luego de 15 años de relación. La aclaración se dio durante una emisión de La noche de Mirtha, desde Mar del Plata, donde la conductora negó de manera categórica cualquier relación entre ambos y calificó las versiones como falsas.

Molestia familiar y posible acción legal

“Es una vil mentira, un disparate”, afirmó Legrand, al tiempo que señaló que Juana Viale mantiene una relación estable desde hace tiempo y que incluso se encontraba acompañada por su pareja. La conductora remarcó que los rumores generaron malestar en el entorno familiar. Mirtha confirmó que tanto Juana Viale como su madre, Marcela Tinayre, se sintieron afectadas por la situación y reveló que se evaluó la posibilidad de iniciar acciones legales. “Esto hace mucho daño”, concluyó.

 

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD