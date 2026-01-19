El tatuaje que reavivó viejas historias: la confesión de Rusherking en MasterChef

MasterChef Celebrity volvió a ofrecer uno de esos momentos televisivos que trascienden la cocina y se instalan de lleno en el terreno del espectáculo. Esta vez, el protagonista fue Rusherking, quien, en medio de una distendida conversación con Wanda Nara, terminó confirmando un dato que reavivó su pasado sentimental con la China Suárez.

La revelación, lejos de ser casual, surgió a partir de una serie de preguntas filosas de la conductora, que volvió a demostrar su habilidad para incomodar con elegancia. Todo comenzó cuando Wanda le consultó directamente al cantante si alguna expareja se había hecho un tatuaje por él. La respuesta fue afirmativa y, aunque evitó nombrarla, Rusher confirmó que la boca que la China Suárez tiene tatuada en uno de sus brazos fue realizada en su honor.

La frase, breve pero contundente, bastó para encender la conversación y generar repercusión inmediata entre los seguidores del programa y del mundo del espectáculo. La charla no fue improvisada. Wanda venía de indagar minutos antes sobre el pasado amoroso del participante, especialmente sobre su relación con la actriz, hoy pareja de Mauro Icardi, exmarido de la conductora.



En otro intercambio previo, ya le había preguntado qué opinaba de ese vínculo, dejando en claro que cada consulta tenía una intención detrás. El momento clave llegó cuando Wanda le preguntó a quién había dedicado la canción “Perfecta”. Rusher respondió: “Lo hice con Dread Mar I a una relación que tuve”, sin dar nombres. Sin embargo, era de público conocimiento que la China Suárez había protagonizado el videoclip del tema, un detalle imposible de pasar por alto para la conductora y para la audiencia.

Intuyendo el rumbo de la charla, el cantante intentó esquivar el foco y devolvió la pregunta: “Yo estoy enamorado siempre ¿y vos? ¿estás de novia?”. La estrategia no surtió efecto. Wanda redobló la apuesta y fue directo a los tatuajes. “¿Qué son todos estos tatuajes? ¿Puedo ver?”, insistió. Rusher mostró algunos diseños dedicados a su madre, otros vinculados a canciones y referencias personales, pero la mediática no se dio por vencida.



La pregunta final fue directa: “¿Te tatuaste alguna vez algo por una chica?”. Tras la negativa del participante, llegó la repregunta que cerró el círculo: “¿Se tatuaron algo tuyo alguna vez?”. “Sí, mi boca”, respondió él, sin rodeos. Satisfecha, Wanda dio por cumplido su objetivo y concluyó con ironía: “Voy a buscarlo en redes”.

El intercambio dejó en evidencia cómo MasterChef Celebrity se consolida como un espacio donde las historias personales pesan tanto como los platos. Entre hornallas, desafíos y degustaciones, los vínculos del pasado vuelven a escena, y una simple confesión alcanza para convertir una charla casual en uno de los momentos más comentados del programa.

minutouno.com