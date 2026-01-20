La inesperada actitud de Mauro Icardi en el cumpleaños de su hija Francesca

Este 19 de enero fue un día especial para Francesca, la primera hija de Wanda Nara y Mauro Icardi, que celebró sus 11 años. El nacimiento de la niña, ocurrido en 2015 en Milán, marcó un antes y un después en la historia de la pareja. Años más tarde llegaría Isabella, la menor de las dos.

Desde muy temprano, Wanda eligió homenajear a su hija con una publicación en sus historias de Instagram. La imagen mostraba a Francesca de espaldas, frente a su torta de cumpleaños, y estuvo acompañada por un mensaje lleno de amor: "Felices 11. Amor de vida solo deseo que siempre seas así de feliz. Te amo con todo mi corazón. Sos lo mejor de mí, mi miniatura, mi princesa, mi todo".

La conductora de MasterChef Celebrity sumó luego otra dedicatoria íntima que reforzó el vínculo madre e hija: "Siempre juntitas te amo con todo mi ser. Siempre voy a estar para cumplir tus sueños. Tu mami".

En contraste con la expresión pública de Wanda, llamó la atención que Mauro Icardi no haya compartido, al menos hasta el momento, ningún saludo virtual por el cumpleaños de Francesca. El delantero del Galatasaray, actualmente en pareja con la China Suárez, suele tener gestos visibles en fechas familiares.

De todos modos, el silencio podría explicarse por la diferencia horaria entre Turquía y Argentina, que es de seis horas, lo que deja abierta la posibilidad de una publicación más tarde. Mientras tanto, el cumpleaños quedó marcado por el mensaje de Wanda y su demostración pública de afecto hacia su hija mayor.

No es la primera vez que la ausencia de un saludo público por parte de Mauro Icardi genera comentarios en redes sociales. En otras fechas significativas vinculadas a sus hijas, los seguidores ya habían señalado silencios similares o gestos que contrastaron con la exposición habitual que el futbolista suele tener en su vida personal y sentimental.

minutouno.com