Yanina Latorre se cruzó con Lionel Messi en Miami y compartió el emocionante encuentro



Yanina Latorre atraviesa días de descanso junto a Diego Latorre y sus hijos, combinando turismo urbano y playa en Estados Unidos. Tras recorrer Nueva York, la familia se trasladó a Miami, donde la conductora de América continúa mostrando distintos momentos de su viaje a través de sus redes sociales.

En las últimas horas, una publicación en particular llamó la atención de sus seguidores. Yanina reveló que visitó el complejo deportivo del Inter Miami y allí se dio un encuentro inesperado y muy especial con Lionel Messi. El campeón del mundo los recibió de manera distendida, con ropa de entrenamiento del club y en ojotas, y compartió un rato con la familia.

El momento quedó registrado en un posteo de Instagram que rápidamente se viralizó. Junto a las imágenes, Latorre expresó toda su emoción por la experiencia vivida: “La emoción es total cuando lo ves! Lo amo. Nos esperó, nos recibió, charlamos, nos reímos y nos quedamos a ver el entrenamiento! Es el uno adentro y fuera de la cancha!”.

El encuentro generó una catarata de reacciones entre sus seguidores, que celebraron la cercanía y calidez del capitán de la Selección argentina, incluso fuera del campo de juego.



Yanina Latorre ya había tenido un encuentro personal con Lionel Messi varios meses antes de enero de 2026, en una visita que no pasó inadvertida. El cruce se dio durante un viaje familiar a Miami, cuando el capitán de la Selección argentina atravesaba uno de los momentos más visibles de su etapa en el Inter Miami. Lejos de tratarse de un saludo fugaz, fue una experiencia que incluyó charla distendida, fotos y tiempo compartido, algo que Yanina no dudó en mostrar públicamente.

En ese momento, la panelista se mostró especialmente emocionada y dejó en claro el impacto que le generó conocer al ídolo. A través de sus redes sociales relató la cercanía del encuentro y destacó la calidez de Messi en el trato, tanto con ella como con su familia. La escena, rápidamente replicada por sus seguidores, se convirtió en uno de esos momentos que mezclan farándula y fútbol y que suelen generar fuerte repercusión digital.

minutouno.com