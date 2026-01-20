Martín Demichelis y Evangelina Anderson, denunciados por una exempleada: todos los detalle

Martín Demichelis y Evangelina Anderson quedaron involucrados en una denuncia presentada por una ex empleada que asegura haber sido sometida a condiciones laborales irregulares durante el tiempo en que trabajó para la familia, principalmente mientras residían en México, antes de la separación de la pareja. La mujer sostiene que nunca recibió remuneración por sus tareas y que el vínculo laboral se extendió hasta noviembre de 2024.

La información tomó estado público a partir de la modelo Anamá Ferreira, quien dio a conocer la primicia en su ciclo de streaming No damos abasto (Love). Allí reveló la identidad de la denunciante y brindó detalles sobre su paso por la casa del ex DT de River y la modelo. “Ella es Flavia Marcela Martínez, que lo denuncia por trabajo esclavo, por no recibir paga, por ir de viaje a trabajar a México, trabajar en otro lado; nunca cobró un peso y no llegan a un acuerdo con ella”, afirmó Ferreira al aire.

Según explicó la panelista, la presentación legal no solo alcanza a Demichelis, sino también a Anderson. “Esa carta documento está enviada también a Evangelina Anderson”, aseguró, y reforzó: “Sobre el mismo tenor están notificados a los dos, tanto Demichelis como Evangelina Anderson”.



De acuerdo al relato de la propia Flavia, su relación laboral con la familia comenzó incluso antes del traslado a Monterrey. Según indicó, empezó a trabajar con ellos cuando aún vivían en Europa y cumplía diversas tareas, entre ellas, labores como peinadora. “Nunca le pagaron un peso, ella también trabajaba de peinadora”, sostuvo Ferreira al reproducir el testimonio.

Uno de los últimos encargos que habría realizado la denunciante fue el traslado de una de las mascotas de Evangelina Anderson desde México hacia la Argentina. Poco tiempo después de ese viaje, el vínculo laboral se dio por terminado, lo que derivó finalmente en la presentación de la demanda que hoy involucra a ambos integrantes de la expareja.

