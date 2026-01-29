Confirmaron la Liga Federal 2026: Corrientes tendrá representación en el NEA

La Confederación Argentina de Básquet (CAB), a través de su Departamento de Competencias, oficializó el formato de disputa de La Liga Federal 2026, torneo que contará con la participación de 92 clubes de 16 provincias, distribuidos en siete conferencias: NEA, NOA, Sudeste, Sur, Centro, Litoral y Metropolitana.

El plazo de inscripción finalizó el pasado 23 de enero, y tras el análisis de la documentación presentada por las instituciones, se confirmó el listado definitivo de equipos que integrarán la tercera categoría del básquet argentino. El inicio de la competencia está previsto entre el 26 de febrero y el 6 de marzo.

Presencia correntina en la Conferencia NEA

Corrientes tendrá representación en la competencia a través del Club Córdoba, que integrará la Conferencia NEA, una zona conformada por diez equipos. Todas las conferencias competirán bajo el sistema de ida y vuelta.

Conferencia NEA – Zona única (10 equipos):

Capri (Posadas)

Córdoba (Corrientes)

Cultural (Santa Sylvina)

Don Bosco (Resistencia)

Hércules (Charata)

Hindú Club (Resistencia)

Mitre (Posadas)

Regatas (Resistencia)

San Lorenzo (Monte Caseros)

Tokio (Posadas)

Otras conferencias del torneo

Además del NEA, la Liga Federal 2026 se organizará de la siguiente manera:

Conferencia NOA (7 equipos – zona única):

9 de Julio (Salta)

Asociación Mitre (Tucumán)

Belgrano (Tucumán)

El Carmen Municipal (Jujuy)

Montmartre

Red Star (Catamarca)

Talleres (Tafí Viejo)

Conferencia Sudeste (14 equipos – dos zonas):

Zona A (6 equipos): All Boys (Santa Rosa), Estudiantes (Olavarría), Ferro (General Pico), Independiente (General Pico), Independiente (Tandil), Racing (Olavarría).

Zona B (8 equipos): Atenas (La Plata), Atlético Pilar, Belgrano (San Nicolás), Ciudad Campana, Estudiantes (La Plata), Regatas (San Nicolás), San Fernando, Somisa (San Nicolás).

Conferencia Sur (8 equipos – zona única):

Atlético Regina

Centro Español (Plottier)

Deportivo Plottier

Deportivo Roca

Independiente (Neuquén)

Pacífico (Neuquén)

Pérfora (Plaza Huincul)

Petrolero Argentino (Plaza Huincul)

Conferencia Centro (15 equipos – dos zonas):

Zona A (7 equipos): Banda Norte (Río Cuarto), El Ceibo (San Francisco), Matienzo, Sparta (Villa María), Unión (Oncativo), Unión Central (Villa María), Urquiza (San Juan).

Zona B (8 equipos): Alma Juniors (Esperanza), Almagro (Esperanza), Atlético Rafaela, Atlético Sastre, Atlético Tostado, María Juana, Sanjustino (San Justo), Unión y Juventud (Bandera).

Conferencia Litoral (14 equipos – dos zonas):

Zona A (7 equipos): Gimnasia (Santa Fe), La Armonía (Colón), Quique (Paraná), Recreativo (Paraná), Rivadavia Juniors (Santa Fe), Sionista (Paraná), Urquiza (Santa Elena).

Zona B (7 equipos): Argentino (Marcos Juárez), Gimnasia (Rosario), Náutico (Rosario), Olimpia (Venado Tuerto), Rosario Central, San Martín (Marcos Juárez), Temperley (Rosario).

Conferencia Metropolitana (24 equipos):

Alejandro Korn, APV, Casa (Padua), Caza y Pesca, CEPA, Claridad, Estudiantil Porteño, GEVP, Gimnasia (Ituzaingó), Independiente (Avellaneda), José Hernández, Los Indios (Moreno), Midland, Morón, Náutico Hacoaj, Pinocho, Presidente Derqui, River Plate, San Andrés, San Miguel, Sportivo Escobar, Sportivo Pilar, Tres de Febrero y Unión Vecinal (Munro).

Desde la organización se informó que en los próximos días se confirmará el formato específico de competencia para cada conferencia y la distribución final de los clubes metropolitanos.