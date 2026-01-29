¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Carnavales barriales Obras en Corrientes Corrientes
CAPITAL

Corrientes: obra de bacheo en la calle 9 de Julio provoca desvíos del transporte público

La Municipalidad realiza trabajos frente al Banco Nación, lo que generó modificaciones temporales en el recorrido de colectivos en el centro de la ciudad.

Por El Litoral

Jueves, 29 de enero de 2026 a las 10:01

La Municipalidad de Corrientes lleva adelante trabajos de bacheo sobre la calle 9 de Julio, frente a la sede del Banco de la Nación Argentina. Las tareas implican la presencia de operarios y maquinaria, por lo que se interrumpió de manera parcial el tránsito del transporte público en el tramo comprendido entre Mendoza y Córdoba.

Desvíos

Ante esta situación, el área de Transporte dispuso desvíos temporales:

  • Los colectivos deberán circular por Salta hasta Irigoyen y continuar por Santa Fe para retomar sus recorridos habituales.

Las labores se realizan de manera programada y se estima que afectarán la circulación solo por unas horas, hasta la finalización de los trabajos en la zona. La Municipalidad solicita a los conductores y usuarios del transporte público tomar precauciones y respetar la señalización.

