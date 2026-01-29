Corrientes: obra de bacheo en la calle 9 de Julio provoca desvíos del transporte público

La Municipalidad de Corrientes lleva adelante trabajos de bacheo sobre la calle 9 de Julio, frente a la sede del Banco de la Nación Argentina. Las tareas implican la presencia de operarios y maquinaria, por lo que se interrumpió de manera parcial el tránsito del transporte público en el tramo comprendido entre Mendoza y Córdoba.

Desvíos

Ante esta situación, el área de Transporte dispuso desvíos temporales:

Los colectivos deberán circular por Salta hasta Irigoyen y continuar por Santa Fe para retomar sus recorridos habituales.

Las labores se realizan de manera programada y se estima que afectarán la circulación solo por unas horas, hasta la finalización de los trabajos en la zona. La Municipalidad solicita a los conductores y usuarios del transporte público tomar precauciones y respetar la señalización.