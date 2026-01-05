En 2026 la Nación y las provincias pondrán el foco en matemáticas

Al filo del cierre de año, el Consejo Federal de Educación (CFE) formalizó un esquema de trabajo para lo que se perfila como una de las prioridades de la agenda educativa en 2026: la mejora de los aprendizajes de Matemática. En la última asamblea de 2025 del CFE, los ministros de educación de todo el país aprobaron una resolución que abre la discusión sobre un Compromiso Federal por la Matemática, parecido al que suscribieron la Nación y las provincias para fortalecer la alfabetización en mayo de 2024.

En marzo de 2026, los ministerios provinciales y la Secretaría de Educación nacional deben presentar sus planes para mejorar la enseñanza y el aprendizaje de Matemática en todo el país, según la iniciativa formalizada a través de la Resolución CFE 510/25, que aprueba el documento marco para el debate federal y establece el camino hacia la elaboración los planes.

La propuesta, impulsada por la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano, retoma la lógica del Compromiso Federal por la Alfabetización y la traslada ahora a la matemática. El texto fue presentado a los ministros provinciales como base para construir un acuerdo federal con metas compartidas, financiamiento específico y mecanismos comunes de seguimiento y evaluación.

A diferencia de otras iniciativas impulsadas desde el Gobierno nacional, como el proyecto de ley de “libertad educativa” –que ha generado muchas críticas–, la necesidad de un abordaje urgente de los bajos niveles de aprendizaje de Lengua y Matemática goza de un consenso amplio. Según la propuesta oficial, en esta etapa inicial el foco del Compromiso Federal por la Matemática estará puesto en el segundo ciclo de primaria –a partir de cuarto grado– y en el ciclo básico de la secundaria. Para la alfabetización, en cambio, el foco prioritario es el primer ciclo de primaria (de primer a tercer grado).

El diagnóstico es conocido desde hace tiempo: si los resultados de Lengua son alarmantes, el panorama en Matemática es todavía más crítico. Así lo muestran las evaluaciones nacionales e internacionales: en casi todas, el desempeño de los estudiantes argentinos es peor en Matemática. Por eso, la resolución del Consejo Federal de Educación plantea la necesidad de un “sentido de urgencia” frente a esta situación.

