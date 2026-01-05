Fórmula 1: anticipan que Colapinto será el piloto más presionado de 2026

Franco Colapinto aguarda con ansias el comienzo de la temporada 2026 de la Fórmula 1, que será la primera vez en la que pueda estar desde el inicio en la categoría reina del automovilismo a nivel mundial debido a que tanto en Williams como en Alpine se subió al auto con el año iniciado.

Tras una primera experiencia sin puntos ni grandes resultados en un Alpine que no funcionó como el equipo francés esperaba, el piloto argentino fue votado por los fanáticos como uno de los pilotos con más presión de cara a este nuevo año.

El portal especializado RacingNews365 realizó una serie de encuestas en la cual participaron cientos de fanáticos y los resultados fueron contundentes: Colapinto y el legendario Lewis Hamilton encabezando la nómina.

Inicialmente, al argentino se lo comparó en una ronda preliminar con Nico Hülkenberg y Gabriel Bortoleto (del equipo previamente conocido como Sauber que desde este año será denominado Audi), Sergio Pérez y Valtteri Bottas (que serán parte del debutante Cadillac) y su compañero de equipo Pierre Gasly. El resultado fue contundente: el oriundo de Pilar se llevó el 60% de los votos y avanzó a la etapa siguiente.

Ya en la encuesta decisiva la situación fue diferente, debido a que quien arrasó fue nada más y nada menos que Hamilton, que si bien es el piloto más laureado en la historia de la categoría se quedó con el 63% de los votos tras un pésimo primer año en Ferrari.

En el segundo puesto se ubicó Colapinto con el 16%, mientras que Isack Hadjar redondeó el podio con el 9% dado que será el nuevo compañero de equipo de Max Verstappen en Red Bull, escudería conocida por su poca paciencia y exigencia a la hora de obtener resultados.

La situación de Colapinto es producto de los dichos de Flavio Briatore, el Jefe de Equipo de Alpine, que desde meses viene anticipando el 2026 y nunca ocultó su deseo de obtener buenos resultados de manera inmediata. Unos dichos que traen consigo también la poca paciencia que tendrá con sus pilotos.

Esa manera de actuar del italiano en su momento favoreció al argentino (al entrar en reemplazo de Jack Doohan tras solo cinco carreras en 2025), pero podría encontrarse ahora con el otro lado de la moneda, con Paul Aron intentando meterse presión pese a sus malos resultados cada vez que fue comparado mano a mano con el ex-Williams.

La presentación del A526 con el que Colapinto buscará repeler toda duda sobre su continuidad será el 23 de enero, mientras que saldrá a la pista, con su flamante motor Mercedes, en los test privados de pretemporada entre el 26 y el 30 de enero en el Circuito de Cataluña, Finalmente, tendrá los ensayos en Bahréin entre el 11 y el 13 y el 18 y el 20 de febrero.

