Pampita envuelta en un escándalo en Punta del Este con un famoso

Como ocurre cada año, la llegada del 2026 convirtió a Punta del Este en el epicentro de las celebraciones de la farándula argentina. Las playas uruguayas se poblaron de figuras de primer nivel, desde las hermanas Nara hasta la familia de Martín Demichelis y Evangelina Anderson. Sin embargo, lo que debía ser una noche de festejo y armonía terminó en un tenso episodio que tuvo como protagonistas a dos de las personalidades más influyentes del país: Carolina "Pampita" Ardohain y Sergio "Kun" Agüero.

El conflicto salió a la luz este miércoles en el programa LAM, emitido por América TV. Según la información brindada por el panelista Pepe Ochoa, la modelo habría sido el centro de un escándalo en la exclusiva zona de José Ignacio, donde se encuentra instalada junto a sus hijos y su entorno cercano. El motivo de la discordia fue el uso desmedido de fuegos artificiales de alto impacto sonoro durante los primeros minutos del nuevo año, una práctica que generó un malestar inmediato en sus vecinos directos.

El problema no fue solo una cuestión de convivencia, sino que también involucró el incumplimiento de las normativas locales. En Uruguay, rige la Ley 20.246, la cual prohíbe terminantemente la comercialización y el uso de pirotecnia de estruendo que supere los 110 decibeles. De acuerdo con lo relatado en el ciclo conducido por Ángel de Brito, la conductora no habría tenido en cuenta esta restricción. "Ella estaba con los petardos que no paraba, técnicamente no se podía", detalló Ochoa sobre el comportamiento de la modelo en la costa esteña.

Esta situación afectó directamente al Kun Agüero, quien se encuentra veraneando en la propiedad lindante a la de Pampita. El exfutbolista, motivado por la molestia de su pareja y sus invitados, se vio obligado a intervenir. Los estruendos constantes no solo resultaban ensordecedores para los presentes, sino que también generaron preocupación por el impacto negativo en los animales de la zona y en personas con sensibilidad auditiva.



La tensión escaló cuando el círculo íntimo del deportista lo instó a tomar cartas en el asunto ante la persistencia de los ruidos. "La novia del Kun y la amiga le empezaron a quemar el bocho a él para que le diga a Pampita que pare", explicó el panelista. Finalmente, el Kun se acercó a la vivienda vecina para solicitar que cesaran con los festejos sonoros. No obstante, el pedido no surtió el efecto esperado inicialmente: la modelo y sus hijos continuaron con la actividad, haciendo caso omiso a la queja de su vecino.

El cierre de este cruce veraniego tuvo un tinte curioso. Para intentar calmar los ánimos y como una suerte de tregua tras el desplante, apareció en escena Martín Pepa, quien se acercó a la residencia del Kun con un presente conciliador. Según concluyó el periodista, el hombre "se apersonó a la casa de él con un pan dulce y un champagne" para dar por terminado el altercado. Este episodio marca un nuevo capítulo en el historial de escándalos de Pampita en Punta del Este, recordando aquel recordado enfrentamiento físico con Isabel Macedo años atrás, confirmando que la tranquilidad no siempre es la protagonista de sus vacaciones.

minutouno.com