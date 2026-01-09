Empresarios locales se harán cargo del fútbol en Boca Unidos

n La Comisión Directiva del Club Atlético Boca Unidos informó ayer que formalizó un acuerdo estratégico con el grupo de trabajo “Proyecto Boca Unidos 2026”, un grupo de empresarios correntinos que manejará el fúbtol.

“Esta alianza tiene como objetivo principal garantizar la participación de nuestro primer equipo en el próximo Torneo Federal A. Los integrantes de dicho proyecto se incorporarán al Departamento de Fútbol del club, asumiendo la gestión integral bajo los lineamientos institucionales y valores de nuestra entidad”, detallaron en un comunicado.

Iván Gold es el empresario que está a la cabeza de este nuevo proyecto y que en declaraciones a Sportscorrientes indicó: “Me junté con Alfredo (Schweizer) para acercar a un grupo de empresarios. La idea es manejar el fútbol”, señaló inicialmente.

El empresario explicó el proceso de negociación: “Hemos acercado una propuesta, la vieron, nos devolvieron, le hicimos algunas modificaciones”.

Destacó el perfil del grupo que impulsa la iniciativa: “Somos todos empresarios conocidos y de la ciudad, un grupo de personas a los que nos apasiona el deporte, nos gusta el fútbol y queremos que el fútbol de Corrientes crezca y le vaya siempre bien”.

Gold fue candidato a presidente de Boca Unidos en 2019, elección que perdió frente a la actual conducción. Al respecto, sostuvo: “Después que me presenté a las elecciones, en mayo de 2019, no me acerqué más al club. Pasaron más de seis años de eso y creo que el rencor hay que dejar de lado en estos casos porque queremos lo mejor para el fútbol de Corrientes y para el club”.

En cuanto al proyecto deportivo, Gold detalló que “la idea es traer un director deportivo que se encargue de estructurar todo, desde el Sub-13 en adelante. Ya hemos hablado con varias personas de mucha experiencia que pueden llegar a Corrientes”, y agregó que “la idea es que el plantel profesional comience a trabajar a partir del 1 de febrero”.

Sobre los términos del acuerdo, el empresario fue claro: “El convenio es bastante ambicioso e importante para la institución y para nosotros. Pedimos que sea por dos años. El club quería que sea por uno”, concluyó.