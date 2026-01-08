Griselda Siciliani habló del audio de Luciano Castro en España: "Yo lo elijo así"

En una entrevista que capturó la atención de toda la audiencia, Griselda Siciliani decidió enfrentar las cámaras para dar su versión de los hechos tras el escándalo que envuelve a su pareja, Luciano Castro. El revuelo mediático comenzó cuando se filtró que el actor le habría sido infiel durante un reciente viaje a España. Lejos de adoptar una postura defensiva o de confrontación, la actriz se presentó en La mañana con Moria, por la pantalla de eltrece, para reflexionar con una honestidad descarnada sobre el presente de su relación.

Siciliani comenzó marcando una distancia saludable respecto a los actos de su compañero, intentando no cargar con una responsabilidad que no le pertenece. “Estoy involucrada porque estoy en pareja con él, pero en realidad es algo que le pasó a él. No lo siento muy propio”, manifestó con una calma que sorprendió a los presentes. Para la protagonista de innumerables éxitos televisivos, este episodio no parece haber modificado la percepción que tiene del hombre que está a su lado, a quien asegura conocer profundamente desde hace dos décadas.

Un vínculo basado en la autonomía y la realidad

La actriz fue contundente al explicar que no busca cambiar la esencia de su pareja ni se siente engañada por una falsa imagen de él. Con total seguridad, afirmó: “Yo ya sé quién es Luciano. Yo lo elijo así, no elijo a alguien imaginando que va a ser de otra manera”. Según sus palabras, actualmente atraviesa un momento vital donde prioriza la libertad individual y el bienestar propio por sobre los mandatos tradicionales de control. “Mis relaciones son de complicidad y de autonomía total. Estoy en una etapa de relax, de disfrute, de pasarla bien”, subrayó.



A pesar de esta filosofía de vida, Griselda no ocultó que la repercusión en la prensa le genera un fuerte malestar. La actriz reconoció que, si bien puede manejar lo que ocurre puertas adentro, el ruido exterior le resulta agotador. “La exposición es lo que me da un poco de fiaca. No es que me da lo mismo. No me gusta escuchar que hablen de mi novio o de mí”, confesó con total sinceridad.

Los límites de la intimidad y la confirmación del hecho

Uno de los puntos que más interés generó fue la aclaración sobre el tipo de acuerdo que mantienen. Siciliani descartó de plano que se trate de un vínculo con reglas flexibles o modernas. “Nosotros no tenemos pareja abierta ni poliamor. Si él me viniese a contar una intimidad, me muero. Es su vida, su intimidad”, aclaró, estableciendo una diferencia entre la autonomía que pregona y la falta de lealtad.

El momento más difícil de la charla llegó cuando se refirió a la filtración de un audio que confirmaba el desliz de Castro. Griselda admitió que el golpe no fue el hecho en sí, sino que tomara estado público: “Cuando la intimidad se vuelve pública hay algo que hay que atajar. Eso es lo que estoy pensando estos días”. Con una vulnerabilidad notable, añadió: “Me hubiese gustado no escuchar ese audio”. Para cerrar la entrevista, la actriz confirmó que el propio Luciano admitió su error, aunque lo enmarcó dentro de su personalidad histórica: “Él me dijo que eso era cierto... No es un hombre cuidadoso, prolijo. Es algo que él trae. Es este hombre”.

