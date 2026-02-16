Murió el actor Robert Duvall, reconocido por su papel en "El Padrino"

Robert Duvall, que interpretó al abogado mafioso en "El Padrino" y se robó el protagonismo con su representación de un coronel apasionado por el surf en "Apocalipsis Now", murió a los 95 años, según informó su esposa este lunes.

"Ayer nos despedimos de mi querido marido, querido amigo y uno de los mejores actores de nuestro tiempo. Bob falleció pacíficamente en casa", dijo su esposa, la actriz y directora argentina Luciana Pedraza, en un comunicado.

Directo, prolífico y reacio al brillo, Duvall ganó un Oscar a mejor actor y fue nominado en otras seis ocasiones. A lo largo de su carrera de seis décadas, destacó tanto en papeles principales como secundarios, y finalmente llegó a ser director.

"Para el mundo, fue un actor ganador del Oscar, un director, un narrador. Para mí, él era simplemente todo", dijo Luciana Duvall. "Su pasión por su oficio solo era igualada por su profundo amor por los personajes, una gran comida y su presencia en la corte."

Su historia

Duvall ganó su Premio de la Academia en 1983 por interpretar a un cantante country decadente en "Tender Mercies".

Pero sus personajes más memorables también incluyeron al tímido y leal consellero de la mafia Tom Hagen en las dos primeras entregas de "El Padrino" y al maníaco teniente coronel William Kilgore en la épica épica de la guerra de Vietnam de 1979 de Francis Ford Coppola, "Apocalypse Now".

Esta última, que le valió a Duvall una nominación al Oscar y le convirtió en una auténtica estrella tras años interpretando papeles menores, le lleva a pronunciar lo que hoy es una de las frases más famosas del cine.

"Me encanta el olor del napalm por la mañana", reflexiona su personaje belicista —desnudo, arrogante y con un gran sombrero vaquero negro— mientras aviones de guerra estadounidenses que vuelan bajo bombardean una línea de árboles frente a la playa donde quiere surfear.

Ese personaje fue creado originalmente para ser aún más exagerado —su nombre se suponía que al principio era Coronel Carnage— pero Duvall lo suavizó, demostrando su meticuloso enfoque actoral.

"Hice los deberes", dijo Duvall al veterano presentador de programas de entrevistas Larry King en 2015. "He investigado."

Duvall fue una especie de tardío en Hollywood — ya tenía 31 años cuando hizo su gran interpretación como el misterioso recluso Boo Radley en la adaptación cinematográfica de 1962 de la novela de Harper Lee "Matar a un ruiseñor".

Luego interpretaría innumerables papeles: un ejecutivo corporativo agresivo en "Network" (1976), un oficial de los Marines que trata a su familia como a soldados en "The Great Santini" (1979), y luego su papel estelar en "Tender Mercies".

Sin embargo, Duvall solía decir que su papel favorito era el que interpretó en una miniserie de televisión de 1989: el curtido y sarcástico Ranger de Texas convertido en vaquero Augustus McCrae en "Lonesome Dove", basada en la novela de Larry McMurtry.

La crítica de cine Elaine Mancini describió una vez a Duvall como "el actor más técnicamente competente, el más versátil y el más convincente en la pantalla de Estados Unidos."

Fuente: Perfil