Realizarán controles gratuitos por la Campaña Nacional de Detección del Glaucoma

Este viernes 13 de marzo se llevará adelante en Corrientes la 26° edición de la Campaña Nacional de Detección del Glaucoma, una jornada en la que hospitales y centros oftalmológicos atenderán de manera gratuita y por orden de llegada. La campaña es llevada adelante por el Consejo Argentino de Oftalmología.

Durante ese día, profesionales realizarán controles simples, rápidos y no invasivos para detectar la enfermedad, como la medición de la presión intraocular y el examen de la papila del nervio óptico.

Dónde atenderse en Corrientes

En la provincia estarán habilitadas las siguientes sedes:

Arrieta Visión Instituto Oftalmológico

📍 9 de Julio 1490 – Ciudad de Corrientes

🕗 8:30 a 12:30 y 14 a 17:30

📞 379 4721507

Hospital Geriátrico Juana F. Cabral

📍 Belgrano 1353 – Capital

🕗 8:30 a 12

📞 379 4389259

Hospital Ángela I. de Llano

📍 Av. Ayacucho 3298 – Corrientes

🕗 8:30 a 12

📞 4421080

La atención será sin turno previo y está destinada a personas de todas las edades que deseen realizarse el control.

Qué es el glaucoma y por qué es clave detectarlo a tiempo

El glaucoma es una enfermedad ocular que provoca una lesión irreversible del nervio óptico y una pérdida progresiva del campo visual. En la mayoría de los casos está asociada a una presión intraocular elevada, aunque también influyen factores como la diabetes, antecedentes familiares o la hipertensión arterial.

Se estima que afecta a más de un millón de personas en Argentina, pero aproximadamente la mitad desconoce que la padece, ya que en sus primeras etapas no presenta síntomas.

La campaña se desarrollará en 134 hospitales y centros médicos de todo el país y busca concientizar sobre la importancia de los controles periódicos para prevenir la ceguera evitable.

Para consultar otras sedes y horarios en el país se puede ingresar a: www.oftalmologos.org.ar/glaucoma2026