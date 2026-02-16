Paro general sin movilización: la CGT confirmó la medida de fuerza por la reforma laboral

La conducción de la Confederación General del Trabajo (CGT) resolvió convocar a un paro nacional por 24 horas, sin movilización, en contra de la reforma laboral. La medida de fuerza, que se oficializó este lunes en una reunión de urgencia por videoconferencia, se hará efectiva el día que la ley sea tratada en la Cámara de Diputados, posiblemente el jueves 19 de febrero.

El cónclave estaba previsto para más adelante, pero el ritmo que el oficialismo pretende imprimirle al proyecto, que ya obtuvo media sanción en el Senado, forzó a la central obrera a mover sus tiempos y convocar al paro nacional. En el sindicalismo dan por descontado que el Gobierno buscará acelerar el dictamen en comisión y llevar la iniciativa al recinto en cuestión de días.

El miércoles 18 la CGT brindará una conferencia de prensa en la sede de Azopardo donde hará oficial la medida de fuerza y informará los detalles sobre la modalidad y adhesiones de los gremios.

A primera hora de la jornada, Andrés Rodríguez, secretario general adjunto de UPCN, había adelantado la chance concreta de llevar a cabo la medida de fuerza y cuestionó el proyecto legislativo al señalar que "ideológicamente antisindical" y "deja mucho que desear frente a la quita de derechos".

La discusión interna tuvo dos posiciones marcadas. Por un lado, el sector dialoguista, que apostaba a seguir negociando modificaciones hasta último momento. Por el otro, el ala más dura, que presionaba por una respuesta contundente en la calle y veía en el paro general de 24 horas la herramienta adecuada para marcar límites.

