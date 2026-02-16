Mercedes: una concejal denunció penalmente a la exintendenta por presuntas irregularidades

La Justicia de Mercedes comenzó a analizar una denuncia penal presentada contra la exintendenta Juana Elba Gauto, quien estuvo al frente del municipio durante el período 2024–2025. La presentación fue realizada por la concejal de la UCR, Verónica Quiroz, quien sostuvo que la comuna habría sido sometida a una administración irregular que generó un grave perjuicio económico.

La denuncia fue radicada ante la Unidad Fiscal de Mercedes y también alcanza a “toda otra persona que pudiera resultar responsable” en el marco de la investigación.

Qué se sabe hasta ahora

Según se informó, la acusación se basa en presuntas irregularidades económicas, financieras y administrativas detectadas durante agosto de 2025, cuando Quiroz ejerció de manera interina la intendencia, y que luego —según se indicó— fueron ampliadas por el actual intendente Víctor Cemborain en la apertura de sesiones ordinarias del 1 de febrero de 2026.

Además, el Concejo Deliberante declaró la emergencia económica y financiera del municipio mediante ordenanza.

Los principales puntos denunciados

Deuda por becas universitarias

Se habría detectado inicialmente una deuda de $12,5 millones con universidades como la UNCAUS y la UTN por la parte municipal del sistema de becas. La actual gestión sostiene que el pasivo habría escalado hasta unos $180 millones, sin constancia clara del destino de los fondos.

Deuda con proveedores

Durante agosto de 2025 se habría constatado una deuda superior a $712 millones con proveedores, lo que —según la denuncia— provocó la paralización de servicios y la acumulación de intereses.

Falta de fondos para salarios

Se informó un faltante aproximado de $370 millones para afrontar el pago de sueldos municipales, pese a la percepción regular de recursos.

Desfinanciamiento del Concejo Deliberante

El Ejecutivo municipal habría transferido de manera incompleta y fuera de término los fondos destinados al cuerpo legislativo.

Presuntos empleados “fantasma”

Se denunció la existencia de alrededor de 300 agentes sin funciones asignadas dentro de una planta declarada de 1.300 trabajadores.

Adelantos de coparticipación

Según la presentación, la gestión anterior habría utilizado un adelanto de coparticipación provincial por $500 millones correspondiente a ejercicios futuros, además de mantener facturas impagas por más de $470 millones.

Compra de un vehículo en condiciones irregulares

También se señaló la adquisición de un Volkswagen Gol Trend en Paso de los Libres a un valor considerado excesivo y con el motor dañado.

Deuda con la ART

Se informó un pasivo de $57 millones con la aseguradora de riesgos del trabajo, lo que habría dejado a empleados sin cobertura.

Retenciones no depositadas

El municipio habría retenido impuestos por $85 millones que no habrían sido transferidos a los organismos correspondientes, generando intereses ante ARCA.

Fondos destinados a Bomberos

Desde marzo de 2025 no se habrían girado fondos provenientes de tasas municipales a los Bomberos Voluntarios.

Servicios básicos impagos

Se denunciaron retrasos en el pago de agua y energía eléctrica de dependencias municipales.

Falta de ejecución presupuestaria

No se habría presentado la ejecución presupuestaria del primer semestre de 2025 ante el Concejo Deliberante.

Cómo sigue la causa

La investigación quedó en manos de la Unidad Fiscal de Mercedes, que deberá analizar la documentación presentada y determinar si corresponde avanzar con imputaciones formales.

Hasta el momento, la exintendenta Juana Gauto no emitió declaraciones públicas en relación con la denuncia.

Fuente: TuMercedes