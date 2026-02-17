La historia detrás del vestido con el que Lali Espósito deslumbró en el Cosquín Rock

En una edición de alto voltaje político, el look de Lali Espósito no fue un detalle menor, ya que la cantante decidió llevar "en la piel" las agresiones que marcaron su último año, desde los apodos despectivos creados en la Casa Rosada por el propio presidente Javier Milei hasta los comentarios más ácidos de los usuarios libertarios en las plataformas digitales.

La presencia de la reina del pop argentino en el escenario del Cosquín Rock no pasó desapercibida, como fue testigo minutouno.com. La artista brilló con su repertorio y además marcó posición una vez más con un explosivo cover de "Los viejos vinagres" de Sumo.

Pero su imagen también habló en el festival cordobés. El vestuario, que combinó dureza y estética pop, fue una crónica textil de la disputa entre la artista y el Gobierno.

Es que el mini vestido exhibió sensualidad pero también un grito de resistencia, ya que tenía estampado cada una de las fake news y ataques de Milei hacia ella desde que llegó a la Presidencia. Por ejemplo, en la parte frontal se leían frases como “Lali Depósito” y “Ladri Depósito”, términos utilizados por el mandatario para cuestionar el financiamiento de sus shows.



El outfit de Lali también incluyó críticas literales de haters, como la frase: “¿No había cerrado ese antro ya?”. También incluyó la declaración de Fátima Florez diciendo que el mandatario escuchaba sus canciones y hasta sus propias palabras, como su histórico “Qué peligroso, qué triste” y su reciente tuit celebrando los festivales populares tras Jesús María.

Según supo minutouno.com, Maru Venancio fue la encargada del comentado vestido con el que Lali Espósito brilló en el Cosquín Rock 2026

Lali Espósito y un outfit de combate

El concepto visual se extendió a todo su equipo. Lali inició el show con un piloto negro cubierto de capturas de pantalla de X (Twitter), y el mismo género impreso fue utilizado en los trajes de sus bailarinas, reforzando la idea de una respuesta colectiva.

Con el pelo suelto, borcegos de caña alta y un choker brillante, Lali Espósito cerró un círculo de resistencia estética en el festival cordobés. Al lucir los agravios como parte de su espectáculo, la artista logró desarmar el poder de las palabras del presidente, convirtiéndolas en el motor de una de las presentaciones más icónicas de este febrero de 2026.

minutouno.com