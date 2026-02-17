Martín Cirio destapó la olla: ¿qué pasa entre Tini Stoessel, Emilia Mernes y María Becerra



La "Faraona" volvió a encender la polémica al revelar datos desconocidos sobre el quiebre en la relación de las máximas figuras del pop argentino. Según Martín Cirio, la tensión entre Tini Stoessel y María Becerra contra Emilia Mernes es más real de lo que parece.

Aunque los rumores de mala onda circulaban hace meses, el escándalo estalló definitivamente cuando los fans notaron un detalle letal en el mundo digital: se dejaron de seguir en Instagram, confirmando que la amistad entre "La Nena de Argentina", "La Triple T" y la oriunda de Nogoyá habría llegado a su fin.

Todo lo que dijo Martín Cirio del escándalo entre Tini, María y Emilia

El streamer no se guardó nada y dio por terminada la supuesta armonía entre las figuras más grandes de la música urbana argentina. Fiel a su estilo críptico pero picante, lanzó la bomba frente a su audiencia:

"A ver, no lo puedo asegurar porque no lo sé... o sí lo sé... podría estar hablando de Emilia, acá... podrían estar recontra peleadas o capaz no, o sí...", disparó Cirio, sentenciando con un contundente: "Tejes y manejes... está todo mal".

Sobre el distanciamiento digital que encendió las alarmas, el influencer sacó pecho por su primicia: "Sí sabemos que Maria Becerra dejó de seguir a Emilia porque, chicos, está todo mal. Esto yo lo había dicho y me acusaron de mentiroso... y el tiempo me terminó dando la razón".

Finalmente, aunque prefirió no profundizar en otros conflictos, dejó en claro que el círculo íntimo del género está roto: "Lo del Duki y Cazzu, no tengo idea, no sabía que estaban peleados. Lo de Tini si habló de Emilia, no lo sé... pero es probable que esté hablando de ella. La realidad es que están todos re peleados, es un re p*terío... Eran como hermanos y ahora no hablan más. Hay información que sí sé porque no la puedo contar. Que lo cuenten los y las protagonistas".



Finalmente, cerró: "Voy a decir una cosa. Varios se empezaron a dar cuenta de ciertas cosas, tejes y manejes, lo que se dice de Emilia. Cositas de Emilia como que es chica de pueblo 'soy de Nogoyá' y es más viva que todas juntas. Es lo que se dice... tiene algunas cositas", indicando que los dardos apuntan a la novia de Duki.

