Ciudad

Corrientes: recuperaron una motocicleta denunciada como robada días atrás

Por El Litoral

Martes, 17 de febrero de 2026 a las 10:57

La Policía de Corrientes informó que el lunes recuperó una motocicleta que fue denunciada como robada en la ciudad Capital

El operativo fue realizado por efectivos de la Comisaría XIV Urbana en conjunto a sus pares de la Comisaría VII Urbana, donde intervino la Fiscalía a cargo de investigar el robo de una motocicleta marca Zanella, modelo ZB de 150 cc., hace varios días atrás.

Tras recibir la denuncia por el robo del rodado mencionado, se inició una investigación que llevó a los agentes hasta calles 2 de Abril y El Maestro, donde el vehículo fue hallado abandonado. Tras el hallazgo se procedió al secuestro preventivo.

La motocicleta fue puesta a disposición de la Justicia y trasladada a la mencionada dependencia, donde se continuaron con los trámites del caso.
 

