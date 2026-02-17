Corrientes: sindicatos docentes se reunirán con el Gobierno por mejoras salariales

Los sindicatos docentes de Corrientes reanudarán este miércoles la mesa de diálogo con el Gobierno. El encuentro contará con representantes de los ministerios de Hacienda y de Educación.

Durante la reunión, los dirigentes gremiales plantearán mejoras salariales, lo que incluye aumento del básico y de ítems como movilidad y materiales didácticos, entre otros.

José Gea, secretario general de la Asociación Correntina de Docentes Provinciales (Acdp), afirmó que “faltando una semana y media del inicio de clases tenemos que sentarnos a conversar a las apuradas, nuevamente”. Señaló que además de salarios se discutirán condiciones laborales e infraestructura escolar.

Los gremios presentarán un informe sobre el costo de la canasta familiar, la inflación y las expectativas de los docentes. Gea remarcó que es fundamental que los aumentos al básico y los ítems sean remunerativos para mantener la carrera docente.

Desde el Sindicato de Docentes Privados de Corrientes (Sadop) se coincidió en que se debe abordar la pérdida del poder adquisitivo y el deterioro de las condiciones de trabajo.

Algunos sindicatos, como Suteco, adelantaron que podrían convocar a un paro si no reciben una propuesta salarial considerada adecuada.

Con información de Época.