Rating: ni el feriado detiene a Jorge Rial, que arrasó con Argenzuela

La competencia por el rating en el cable no se tomó descanso este lunes, y pese a ser una jornada no laborable, el análisis político y la actualidad de Argenzuela, con Jorge Rial por C5N, lograron captar la atención del público, dejando rezagadas a las señales que habitualmente disputan el liderazgo del segmento.

El programa de C5N logró despegarse rápidamente del resto de las señales informativas. Mientras Rial alcanzaba los 2.8 puntos, el resto del podio quedó lejos. El ciclo de Rial, incluso, llegó a duplicar a su competencia.

El rating de la tarde:

C5N, de la mano de Argenzuela, lideró la franja con picos de 2.8 puntos de rating

TN y A24 empataron en la franja con 1.3 puntos, una diferencia de más de un punto respecto al líder.

Crónica TV mantuvo su base fiel con 1.1, seguida por Canal 26 que registró 0.6.

LN+ tuvo una tarde difícil en el termómetro del minuto a minuto, marcando apenas 0.1 unidades de rating.

Fiel a su estilo, Jorge Rial no dejó pasar el éxito de la jornada y compartió la planilla oficial de audiencia en su cuenta de X (anteriormente Twitter). Con un mensaje cargado de ironía y orgullo por el equipo de Argenzuela, el conductor celebró el desempeño del ciclo.

“Ni los feriados frenan al tanque de las tardes. #Argenzuela liderando las tardes de los cables de noticias @C5N”, posteó el periodista, acompañando sus palabras con los números que confirmaban la amplia ventaja.



El resultado de este lunes feriado de 2026 vuelve a poner de manifiesto la fidelidad del público de C5N con el formato que mezcla información picante, humor y opinión, consolidando al programa como la referencia indiscutida de la tarde informativa.

De todos modos, desde su regreso con Argenzuela, Jorge Rial lidera cómodamente las tardes de la TV con cable.

minutouno.com