Eduardo Carrera reveló su dura historia de vida en Gran Hermano



El regreso de Eduardo Carrera a la casa de Gran Hermano sorprendió tanto a los participantes como al público. El hombre de 50 años, que ya había formado parte del reality en 2003 y en aquella edición terminó expulsado del juego, volvió ahora para tener una nueva oportunidad en la versión Generación Dorada.

Aunque algunos recuerdan su paso por el programa hace más de dos décadas, muchos de los jugadores actuales no conocían su historia personal. Por eso, en una charla íntima dentro de la casa, el participante decidió abrir su corazón y compartir episodios muy duros de su infancia, lo que generó un clima de profunda emoción entre sus compañeros.

Mientras relataba su pasado, varios de los presentes no pudieron evitar conmoverse. Algunos incluso se mostraron visiblemente impactados por lo que escuchaban.

“Tenía que vivir con mi mamá. Ella era muy joven y salía. Entonces me quedaba con mi abuela. Mi abuela desgraciadamente era alcohólica”, comenzó contando Eduardo al recordar aquellos años.

Luego profundizó en uno de los episodios más dolorosos de su niñez: “Ella me desnudaba cuando yo era chiquito. Mi hermana tenía meses. Y no sé por qué le pintaba agarrar una cadena, meterla dentro de una manguera y darme con eso durante mucho tiempo. Ya lo superé, lo re contra superé”.



Un pasado que lo marcó

A medida que avanzaba su relato, Eduardo explicó que, aunque logró salir adelante con el paso del tiempo, hay recuerdos que permanecen muy presentes.

“Pero bueno, no me lo voy a sacar nunca de por vida. Mi hermana no se acuerda de nada. Yo me acuerdo patente de todo. Me acuerdo hasta el día que mis papás se separaron. Yo tendría dos años. No me pregunten cómo pero yo me acuerdo”, describió.

Sus compañeros escucharon el testimonio con mucha atención y algunos reaccionaron con gestos de incredulidad y tristeza ante la violencia que relataba haber sufrido durante su infancia.

Hacia el final de su relato, el participante también habló del vínculo con su madre y del proceso personal que atravesó para sanar esas heridas: “Necesité muchísimo a mi mamá. No la juzgo a mi mamá. La respeto y la perdono porque es la forma de sanar esta herida que tengo dentro. Ella salía porque era joven y me había tenido muy joven. Lo que no sabía es lo que hacía mi abuela. Siempre traté de hacer reír a los demás porque era la forma de zafar de lo que podía pasar a la noche”.

