Expulsaron a Carmiña de Gran Hermano Generación Dorada: los motivos

Tras la viralización del segmento en donde manifestó graves dichos racistas contra su compañera Mavinga, la participante Carmiña recibió la decisión de la producción de Gran Hermano Generación Dorada: la expulsión de la competencia por la puerta giratoria.

“Por favor la negra, Parece que recién le compraron, acaba de bajarse del barco”, expresó la participante sobre su compañera de casa, en un segmento que fue tendencia toda la jornada. El repudio fue generalizado al punto tal que hasta trascendió que la familia de la "hermanita" agredida podría tomar cartas en el asunto.

En este marco, el conductor Santiago del Moro había anticipado que había una "decisión" tomada por la producción, en lo que se entendía que era respecto a este incidente.

Finalmente, la gala de este miércoles inició directamente con el comunicado de Gran Hermano para anunciar la abrupta salida de la ahora exjugadora paraguaya, para sorpresa de varios de sus compañeros.

Al respecto, la voz de la casa lamentó "expresiones que promuevan estereotipos y menoscaben la integridad de las personas", y sostuvo: "Todos debemos ser tratados con mucho respeto más allá del color de piel origen o religión. La intolerancia o discriminación no forman parte del espíritu de este juego".



De esta manera, el "Big" remarcó que "hay comentarios que no deben hacerse", en relación a los dichos de Carmiña, a quien le indicó: "No puedo dejar pasar tu pasar tus expresiones hacia tu compañera. Se trata de una conducta inadmisible por la que recibirás una severa sanción".

"Analicé detalladamente todo lo que dijiste y no hay dudas de la gravedad de los dichos. El reglamento no admite comportamientos de estas características", apuntó "el dueño de la casa".

Antes de abandonar la casa, Carmiña hizo un breve descargo en el que le pidió disculpas a su ahora excompañera y le aseguró que fue una "broma" aunque reconoció que había estado fuera de lugar. "No me sacó la gente", celebró con ironía.

