La Libertad Avanza ABIGEATO EN CORRIENTES Delitos de lesa humanidad
Mes de la memoria

Se realizarán conversatorios en la Unne sobre los juicios de lesa humanidad en Corrientes y Chaco

La Facultad de Derecho y las fiscalías federales organizan dos encuentros los miércoles 18 y 25 de marzo. 

Por El Litoral

Jueves, 12 de marzo de 2026 a las 09:03

En el marco del mes de la Memoria por el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Nordeste (Unne) realizará dos conversatorios. La actividad se organizó junto a las fiscalías federales de Corrientes y Resistencia y abordará los juicios de lesa humanidad en la región.

Los encuentros se realizarán los miércoles 18 y 25 de marzo, de 18 a 20, en el aula Magna del edificio histórico de calle Salta 459. Estarán abiertos al público en general.

En Corrientes y Chaco se realizaron veinte juicios orales que reconstruyeron el funcionamiento de centros clandestinos de detención como el Regimiento 9 y la Brigada de Investigaciones. Asimismo, se juzgaron episodios de la magnitud de la Masacre de Margarita Belén, la represión a las Ligas Agrarias y la violencia sexual hacia mujeres. 

Primer Conversatorio – Miércoles 18 de marzo, 18 a 20

  • Primera parte: juicios de Lesa Humanidad en Corrientes, incluyendo las causas Regimiento 9, Séptima Brigada, Hípico de Goya y Ulibarre. El cierre estará a cargo de Pablo Bussemi, sobreviviente del Centro Clandestino Regimiento 9.

  • Segunda parte: enfocada en los temas de imprescriptibilidad, el aparato organizado de poder, la teoría del dominio del hecho y el acompañamiento a víctimas. 

Segundo Conversatorio – Miércoles 25 de marzo, 18 a 20

  • Primera parte: Juicios de Lesa Humanidad en Chaco, incluyendo las causas Caballero, Margarita Belén, Complicidad Judicial y Cárcel Federal U7, y Ligas Agrarias. Cierra Carlos Aranda, sobreviviente del CCD Brigada de Investigaciones.

  • Segunda parte: Acompañamiento a víctimas, reparación y delitos sexuales.

Los conversatorios buscan que estos procesos formen parte de los estudios académicos por su impacto jurídico, social y pedagógico.

