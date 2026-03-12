Escándalo en Gran Hermano: el marido de Mavinga denunciará a Carmiña

Un fuerte episodio sacudió a la casa de Gran Hermano Generación Dorada luego de que Carmiña Masi realizara un comentario racista contra su compañera Mavinga. Las palabras de la participante generaron un amplio repudio y ahora el conflicto podría trasladarse al ámbito judicial.

Todo comenzó cuando, en medio de una conversación dentro de la casa, Carmiña lanzó una frase que rápidamente generó indignación. “Mírala ahí, parece como si recién la hubieran comprado, como si recién se hubiera bajado del barco”, dijo la concursante al referirse a la jugadora congoleña.

Tras la difusión del episodio, quien salió a hablar públicamente fue Damián, esposo de Mavinga, quien manifestó su profunda indignación por lo sucedido. En declaraciones al programa DDM, expresó el malestar de la familia frente a la situación.

“Como familia estamos indignadísimos. Esperábamos algún comentario casual y no nos hubiera afectado tanto, pero esto de hablar por la espalda y decir semejante barbaridad...”, aseguró.



El hombre también reveló que ya comenzó a avanzar con asesoramiento legal para denunciar a la participante. “Es algo anticonstitucional. Yo ya me estoy asesorando con abogados. Mañana a primera hora metemos una denuncia penal. Esto no puede quedar impune. No solo hablo por Jenny, hablo por toda la comunidad de color, que hay mucha gente viviendo en el país y realmente es indignante, degradante y denigrante”, afirmó.

Además, Damián contó que desde la producción del reality se comunicaron con él tras el escándalo. “Estamos en contacto. Están diciendo que están evaluando cómo van a resolver esto. Yo les manifesté nuestro total repudio y pedimos la sanción máxima, que es que sea expulsada de la casa, porque esto ya excede el juego. Es muy grave lo que pasó hoy”, concluyó.

Mientras tanto, el caso sigue generando repercusiones tanto dentro como fuera del reality, y crece la expectativa por conocer cuál será la decisión que tomará la producción del programa frente a lo ocurrido.

minutouno.com