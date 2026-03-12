¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Salud y prevención

Corrientes: el programa Detectar Dengue recorre el interior de la provincia

Las localidades de Tatacuá y Colonia Pando recibieron kits de ovitrampas y reposición de BTI para fortalecer la lucha contra el mosquito. 

Por El Litoral

Jueves, 12 de marzo de 2026 a las 10:50

El Ministerio de Desarrollo Social de Corrientes, a cargo de José Irigoyen, continúa su recorrido por el interior provincial para reforzar las acciones de prevención contra el dengue. A través de la Dirección General de Participación Social y Abordaje Territorial se visitaron recientemente las localidades de Tatacuá y Colonia Pando.

Durante la recorrida se entregaron kits de ovitrampas y se realizó la reposición del larvicida biológico BTI, en el marco del programa Detectar Dengue, destinado a la prevención y control del mosquito transmisor de la enfermedad.

El programa se implementa actualmente en 77 municipios de la provincia y en 39 delegaciones municipales de Corrientes capital. El objetivo es reforzar la prevención y el cuidado de la salud en cada comunidad.

¿Qué son las ovitrampas?

Las ovitrampas son dispositivos de monitoreo y control de baja tecnología, generalmente frascos negros con agua y una paleta de madera. Están diseñados para atraer a las hembras del mosquito aedes aegypti y capturar sus huevos. 

