Boca empató con San Lorenzo y crece la incertidumbre sobre el futuro de Claudio Úbeda

Boca y San Lorenzo igualaron 1-1 en La Bombonera en una nueva edición del clásico por la fecha 10 del Torneo Apertura. El encuentro terminó con una fuerte silbatina del público local y con insultos dirigidos al entrenador Claudio Úbeda tras el pitazo final.

El marcador se abrió a los 10 minutos del segundo tiempo. Santiago Ascacíbar puso en ventaja a San Lorenzo, pero Gregorio Rodríguez empató casi de inmediato en su primera participación en el partido.

El desarrollo del juego tuvo mucha fricción entre ambos equipos. Además, dejó preocupación en el conjunto de Boedo por las lesiones que sufrieron Ezequiel Cerutti y Gastón Hernández, que podrían tener compromisos ligamentarios en sus rodillas.

Riquelme y el futuro de Úbeda

Tras el empate de Boca, la persiana del palco donde se ubicó Juan Román Riquelme permaneció abierta. Cerca de una hora después del final del partido, mientras Úbeda brindaba la conferencia de prensa, las cámaras mostraron al presidente xeneize conversando de manera efusiva con personas de su entorno.

Habitualmente cuidadoso con su exposición pública, el exfutbolista no evitó quedar en las imágenes. Con el estadio ya vacío, Riquelme se quedó con su círculo cercano mientras las luces del palco seguían encendidas.

En las imágenes se observaron gestos amplios y movimientos de brazos que parecían apuntar hacia distintos sectores del campo de juego. Todo indicaba que la charla giraba en torno a cuestiones futbolísticas y al rendimiento del equipo.

Durante el partido se había visto a Mariano Herrón a su lado en el palco. También se percibió la presencia de Walter Reinaldo Pico, mientras que habitualmente lo acompañan colaboradores cercanos como su hermano Cristian y entrenadores de divisiones inferiores, entre ellos Blas Armando Giunta y Pablo Ledesma.

Aunque Boca mostró un buen rendimiento, no logró quedarse con la victoria. Con este resultado sumó su cuarto empate consecutivo como local.

El final del encuentro dejó un clima tenso en La Bombonera. Úbeda se retiró del campo entre silbidos e insultos, mientras que los gestos de Riquelme desde su palco alimentaron las dudas sobre la continuidad del entrenador.

Con información de TyC Sports.