Acuerdo comercial con EEUU: el Gobierno espera documentación técnica de Washington para enviarlo al Congreso

El Gobierno nacional aguarda que Estados Unidos envíe documentación técnica complementaria para poder remitir al Congreso el acuerdo comercial firmado entre ambos países en Washington. Según indicaron fuentes oficiales, el texto principal del entendimiento ya está cerrado.

En el Ejecutivo explican que todavía faltan “los últimos papeles” de la administración estadounidense para completar el expediente. Se trata de anexos y precisiones vinculadas a la instrumentación del acuerdo bilateral.

Desde la Casa Rosada señalaron que esos documentos no forman parte del texto ya firmado entre ambos países. Sin embargo, son necesarios para definir el formato final con el que el oficialismo enviará el acuerdo al Congreso.

Un esquema similar se aplica para la adhesión argentina al Consejo de la Paz, una iniciativa internacional impulsada por Estados Unidos. El presidente Javier Milei respaldó ese proyecto durante sus últimos viajes al exterior.

En Balcarce 50 explicaron que también esperan documentación complementaria para precisar el alcance institucional de ese compromiso. Recién entonces avanzarán con su envío al Congreso para el tratamiento legislativo.

Definiciones sobre el acuerdo comercial

En paralelo, en el entorno presidencial remarcan que parte del acuerdo comenzará a aplicarse sin pasar por el Congreso. Se trata de capítulos vinculados a la eliminación de barreras no arancelarias, reconocimiento de certificaciones técnicas y sanitarias y simplificación de procedimientos regulatorios.

Según explicaron fuentes oficiales, esos cambios pueden implementarse mediante decretos, resoluciones ministeriales y disposiciones de organismos de control. De esa manera, algunas medidas podrían entrar en vigencia antes de la aprobación legislativa.

La discusión parlamentaria se concentrará en los aspectos estructurales del acuerdo comercial con Estados Unidos. Entre ellos figuran los compromisos arancelarios, tratados internacionales asociados y el capítulo de propiedad intelectual.

En el Gobierno reconocen que ese último punto será uno de los más complejos de negociar. “Lo que tiene que ver con propiedad intelectual va a tardar más”, admitieron en despachos oficiales.

Además, algunos sectores del Ejecutivo evalúan enviar un nuevo proyecto para la adhesión argentina al Tratado de Cooperación en materia de Patentes. Argumentan que el expediente que ya tiene media sanción quedó desactualizado frente al nuevo entendimiento bilateral.

Con información de TN.