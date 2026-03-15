La emoción de José María Muscari al despedirse de su antigua casa con su hijo correntino

Las últimas semanas trajeron cambios profundos y muchas emociones para José María Muscari. El reconocido director teatral, siempre dispuesto a compartir los momentos más íntimos de su vida con sus seguidores, eligió abrir el corazón y mostrar el costado más humano de una transición familiar clave: la mudanza del hogar que lo cobijó junto a su hijo Lucio durante años. No solo se trata de un cambio de domicilio, sino de un verdadero cierre de etapa que marca el inicio de nuevos desafíos y sueños para ambos.

“Hoy con mi hijo Lucio nos despedimos de nuestro hogar y nos mudamos”, escribió Muscari al pie de un emotivo video que compartió en redes sociales. En el clip se lo puede ver recorriendo los rincones del departamento: el living, la cocina, el vestidor y su propia habitación, todos espacios cargados de recuerdos y vivencias compartidas. Con la voz entrecortada por la emoción, Muscari se despidió de cada ambiente agradeciendo por todo lo que ese lugar representó. “Chau a esta casa que nos unió como familia y nos dio tanta felicidad. Gran agradecimiento, gran”, expresó. Y completó con un deseo para los próximos habitantes: “Chau, hermoso hogar, chau. Les deseo mi máxima felicidad a quienes la habiten y cerramos la puerta para abrir nuevas”.

La publicación no tardó en despertar el cariño y el apoyo de sus seguidores, que inundaron la sección de comentarios con mensajes llenos de buenos deseos para la familia en esta nueva etapa. “Muchas felicidades, ¡bravo!”; “Felicidades y todas las buenas energías para el nuevo hogar”; “¡Qué lindo el piloto! ¡Pronto sale de ahí como el capitán!”; “Espero que el nuevo hogar esté lleno de amor y alegría siempre”; “Que sea todo con buenas vibras”, fueron solo algunos de los mensajes destacados, reflejando la empatía y la cercanía que Muscari genera con su comunidad.

Pero la alegría y el orgullo en la vida de Muscari no se detienen ahí. A comienzos de marzo, el director teatral vivió un proceso de aprendizaje y crecimiento personal a la par de su hijo. Lucio, luego de egresar del colegio secundario, decidió dar un paso importante y comenzar sus estudios universitarios para convertirse en piloto de avión, un sueño que lo moviliza desde hace tiempo. Muscari, siempre atento a los logros de Lucio y a la importancia de acompañar sus elecciones, compartió la noticia con entusiasmo en su cuenta de X: “Hoy mi hijo arrancó su sueño y su futura carrera, sus estudios para ser piloto de avión”.

Más allá del simple anuncio, el posteo de Muscari reflejó una profunda reflexión sobre el paso del tiempo y el valor de los momentos cotidianos en la vida familiar. “Lo veo sonreír mientras toma el desayuno y pienso que la vida de padre va muy rápida y es muy linda también. Hay que disfrutar el día a día con nuestros hijos porque el tiempo vuela”, escribió. La frase resonó especialmente entre sus seguidores, que encuentran en el director no solo a un referente cultural sino también a un papá presente y sensible, capaz de poner en palabras las emociones que atraviesan a tantas familias.

Así, entre cajas, recuerdos y emociones a flor de piel, Muscari y su hijo Lucio cierran un capítulo importante y abren otro lleno de posibilidades. La mudanza es apenas el símbolo de un proceso mayor: el de la transformación, el acompañamiento y la certeza de que, pase lo que pase, la familia y los sueños siempre encuentran la manera de reinventarse Y, ante la emoción de este momento, la lección queda grabada para todos los que siguen su historia, en las redes y en la vida real.

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