"Por el pelo debe ser": Pachu Peña hizo estallar de risa a Juana Viale



En la más reciente emisión de Almorzando con Juana, el clima distendido del programa dio lugar a uno de los momentos más divertidos de la jornada. El protagonista fue Pachu Peña, quien compartió una insólita experiencia personal que rápidamente hizo estallar de risa a toda la mesa.

Durante la charla, el humorista reveló que en más de una ocasión fue confundido con el reconocido actor Ricardo Darín, pese a que, según remarcaron entre bromas, no existe un gran parecido físico entre ambos.

La anécdota surgió de manera espontánea y generó la inmediata reacción de la conductora Juana Viale y del resto de los invitados, que no pudieron contener las carcajadas al escuchar todos los detalles que daba el humorista.

“Vos sabés que me confundieron dos veces, una chica estaba alcoholizada, con Darín. Fue acá en Buenos Aires. Por el pelo debe ser”, contó el humorista en primera instancia captando la atención de todos.



Tras el relato de Pachu, Connie Ballarini también intervino para sumar humor al momento y defendió, entre risas, la teoría del supuesto parecido físico.

“Y Connie indicó que son parecidos, a ver, poneme cara de Darín. Los ojos celeste, igual... Cuando te reís y no se te ven los ojos ahí sos igual”, dijeron en la mesa.

El divertido cruce continuó durante varios minutos y dejó en evidencia la química entre los invitados, que aprovecharon la situación para improvisar chistes y comparaciones cada vez más exageradas, alimentando el clima relajado del almuerzo televisivo.

El intercambio terminó convirtiéndose en uno de los segmentos más comentados del programa, con un clima relajado y cómplice que confirmó, una vez más, el tono descontracturado que caracteriza a las clásicas mesas televisivas del ciclo.

Como era de esperarse, esto en las redes sociales no pasó desapercibido y todos aquellos que miraban el programa no dudaron en dejar un divertido comentario al respecto.

minutouno.com