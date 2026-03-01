¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

JP Valdés Juan Pablo Valdés Claudio Polich
JP Valdés Juan Pablo Valdés Claudio Polich
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
EDUCACIÓN

Juan Pablo Valdés inaugura el ciclo lectivo en el interior

El primer mandatario dejará habilitado un nuevo edificio escolar.

Por El Litoral

Domingo, 01 de marzo de 2026 a las 21:00

El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés dejará este lunes oficialmente habilitado el ciclo lectivo 2026 en la provincia, inaugurando a las 11 el nuevo edificio del colegio secundario "Félix María Romero" de la localidad de Chavarría, construido en la esquina de las calles Pedro Quiróz y Berón de Astrada.

Durante la apertura del período de sesiones ordinarias 2026 de la Legislatura provincial, Juan Pablo Valdés anunció, en materia educativa, la inauguración de 40 nuevas escuelas y la refacción integral de otras 200.

Por otra parte, el miércoles 4 de marzo en la sede del Ministerio de Hacienda y Finanzas habrá una nueva reunión entre funcionarios de la provincia y representantes gremiales para avanzar en la cuestión salarial. Algunos gremios anticiparon medidas de fuerza para este lunes.

 

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD