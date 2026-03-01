Juan Pablo Valdés inaugura el ciclo lectivo en el interior

El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés dejará este lunes oficialmente habilitado el ciclo lectivo 2026 en la provincia, inaugurando a las 11 el nuevo edificio del colegio secundario "Félix María Romero" de la localidad de Chavarría, construido en la esquina de las calles Pedro Quiróz y Berón de Astrada.

Durante la apertura del período de sesiones ordinarias 2026 de la Legislatura provincial, Juan Pablo Valdés anunció, en materia educativa, la inauguración de 40 nuevas escuelas y la refacción integral de otras 200.

Por otra parte, el miércoles 4 de marzo en la sede del Ministerio de Hacienda y Finanzas habrá una nueva reunión entre funcionarios de la provincia y representantes gremiales para avanzar en la cuestión salarial. Algunos gremios anticiparon medidas de fuerza para este lunes.