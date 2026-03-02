El Gobierno buscó minimizar el rol de la AFA en la liberación de Nahuel Gallo

Patricia Bullrich recibió a Nahuel Gallo en el aeropuerto de Ezeiza tras su liberación luego de estar detenido durante más de 400 días en Venezuela. La senadora expresó su alegría y buscó minimizar el rol de la AFA en su repatriación.

Esta mañana, Bullrich señaló que fue “una emoción muy grande” la llegada del gendarme y deseó que pronto pueda ocurrir lo mismo con Germán Giuliani, el otro argentino preso en el país caribeño.

Sobre la llegada de Gallo, la senadora manifestó: “Bajó con su uniforme, estaba su mamá, su señora, su nene, toda la familia. Estaba muy emocionado, no era el momento de hablar con él, era el momento de que se encuentre con su familia, se haga estudios medicos, después se hablará con él, hoy no era el día”.

Además, en declaraciones radiales, minimizó la gestión de la AFA en la liberación: “Las gestiones para liberar a Gallo las hicimos desde el primer segundo, de esto no estábamos al tanto”.

“Ayer pasamos un mal momento porque se lo llevaron de la cárcel a un lugar de contrainteligencia. Nadie sabía donde estaba, resulta que estaba esperando el arribo de este avión contratado por la AFA con dos miembros. Inclusive él no estaba muy seguro de con quien estaba, que venía a la Argentina, porque cuando subieron dos miembros de Gendarmería y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) les dijo que no sabia donde estaba. Cuando los escuchó hablar entendió, dudó durante todo el viaje de hacía donde iba”, agregó.

De igual manera, explicó que esa situación fue la que contaron los policías aeroportuarios. “Me dijeron que tenía una cierta desconfianza porque él sabía que lo tenía que buscar el consulado italiano y lo subieron a un avión con gente que no conocía. Es raro que te busque la AFA y no tu gobierno. Él tenia la información de que lo iba a buscar Italia. Son detalles, pero está acá y sano”, destacó la senadora.

Sobre el final, Bullrich cuestionó la decisión del gobierno venezolano: “No quería entregarlo a nuestro gobierno, sino a traves de algunos que son amigos de ellos. Buscaron a aquellos que son de alguna manera parte de esa ideología y se lo entregaron”.

“Lo importante es que está acá. Ahora habrá que cuidarlo que esta bastante flaco, mañana se harán estudios médicos. Eso nos preocupaba porque volar sin estudios médicos era peligroso, quizás se los hizo la inteligencia venezolana. Toda esa información no se la quisimos preguntar porque eso no era lo importante hoy, mañana será otro día”, concluyó.

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, también se refirió a las últimas horas de Gallo detenido y criticó la operación del chavismo. “La noche del sábado Maria Alexandra (la esposa) nos informa que había información de que lo habían sacado del Rodeo. Esa información la recibimos muchas veces y a la larga no se confirmaba”, explicó.

“La noche del sábado fue larga. Del nivel de negociaciones no teníamos esa información, es una muestra clara de que el gobierno venezolano no iba a entregarle a Nahuel Gallo al gobierno argentino ni a Estados Unidos. Avanzaron por otro lado, pero lo importante es que Nahuel está acá. Nuestra prioridad es que esté en el edificio Centinela y con su familia”, añadió.

TN