Milei y un discurso enardecido con la oposición

El presidente Javier Milei comenzó su discurso inaugural en la Asamblea Legislativa que da inicio a las sesiones ordinarias del Poder Legislativo con un fuerte cruce a la oposición.

“Me gustaría invitarlos a hacer memoria de a dónde venimos y entender a dónde vamos y por qué este año va a ser tan importante. La Argentina estaba en una situación de crisis terminal. La herencia nos mostraba la combinación de las tres peores crisis argentinas”, inició.

“Ha sido uno de los períodos de sesiones extraordinarias más productivos de nuestra historia y cumpliendo con todas las promesas de campaña hechas en 2025. Podemos decir que aprobamos el primer presupuesto sin déficit fiscal en 100 años. Terminamos con la emisión monetaria. Sancionamos la Ley de Inocencia Fiscal”, agregó.

Milei se cruzó con la oposición en el recinto, mientras el oficialismo cantaba “presidente, presidente”. “Ustedes también podrían gritar porque soy presidente también de ustedes, aunque no les guste. Ustedes no pueden aplaudir porque se les escapa la mano de los bolsillos ajenos”, dijo y agregó: “Sigan con las operaciones, que después los voy a buscar cuando les caiga la justicia”.

En medio de un cruce con la oposición en el recinto, Milei espetó: “Manga de ladrones, ignorantes, la justicia social es un robo. Por eso tienen a la suya presa. Sigan con las operetas que la gente sabe que todo es falso. Sigan mintiendo a la gente. Manga de chorros. Por eso tienen a su líder presa y va a seguir presa: por la causa Cuadernos, por Vialidad, por el Memorándum con Irán, porque fueron los más chorros de la historia”.

El presidente, en medio de cruces con la oposición, señaló que se está viviendo un “cambio de época que puede resumirse en un concepto central que es el que guía nuestra conducta y que es el núcleo de lo que quiero hablarles hoy aquí, en esta apertura de un nuevo periodo de sesiones ordinarias de nuestro Congreso Nacional: la moral como política de Estado. Quiero señalar esto, que en nuestra visión existe un claro orden de mérito, en breve”.

Mientras hablaba de las reformas que aumentaron los puesto de trabajo, se cruzó con la oposición: “No tomamos el país en condiciones normales. Nuestra moneda nacional había sido destrozada por la emisión descontrolada. La falta de inversión y seguridad jurídica destruía puestos de trabajo”.

“Vean los números, entiendo que suman con dificultad, pero vean los números”, le achacó a la oposición que lo desmentía. ”La tasa de desempleo cayó, pese a que cayó la oferta (...) Sería divertido debatir con ustedes si supieran algo. ¿Qué puedo esperar de ustedes, que en el último gobierno emitieron 28 puntos del PBI, tres en el último año para ganar una elección?”.

Milei, en relación a la apertura de importaciones: “No sorprende que haya personas siniestras y algunas de ellas golpistas que, en nombre de la defensa de la industria nacional, bajo la pátina de un nacionalismo de pacotilla, defienden el proteccionismo y el control de capitales con su consecuente brecha cambiaria. Esto es abrazar la bandera argentina con la única intención de robar a los argentinos de bien”.

En un pasaje de su discurso, el presidente destacó la labor de Patricia Bullrich mientras estaba al frente del Ministerio de Seguridad y se acercó hasta el atril donde estaba hablando el presidente. Allí, Milei se acercó y abrazó a la actual jefa de la bancada libertaria en el Senado.

En otro pasaje del discurso, el presidente apuntó contra los diputados de la izquierda y disparó: “Del Caño, si vos fueras la representación de los trabajadores, ¿sabés qué? Tendríamos un problema muy grave, porque ustedes no son más que el cinco por ciento".

“¿Qué te pasa, Chilindrina Trotska? ¿Qué le pasa a la Chilindrina Trotska? Porque no la llego a escuchar. Dale, seguí llorando, Chilindrina, dale", dijo al grupo de diputados que estaban en el recinto.

El mandatario volvió a cuestionar a los dueños de empresas y apuntó: “¿Acaso les parece normal pagar tonelada de tubo de acero cuatro mil dólares, cuando se paga mil cuatrocientos, y que, si no se accede a dicho capricho, se amenaza con adelantarle el pago de inmediato para intentar poner en jaque al mercado de cambio?”

“No, ustedes son políticos corruptos, que le venden favores a empresarios corruptos, y ustedes se beneficiaban, ustedes y los empresarios corruptos, a costa de todos los argentinos. ¿O acaso les parece bien pagar los neumáticos tres o cuatro veces más caros contra la extorsión de tirar novecientos veinte trabajadores a la cárcel, mientras que se negocia la protección para el sector de aluminio?”, indicó.

El presidente destacó la aprobación de proyectos clave durante el periodo extraordinario y apuntó: “Hoy, como lo ha demostrado este periodo de sesiones extraordinarias que culminó hace unos días, en el que aprobamos algunas de las reformas más importantes de las últimas décadas, tenemos el congreso más reformista de la historia y la fuerza suficiente para hacerle frente a cualquier golpe político que quieran llevar adelante los agentes del antiguo cambio”.

El presidente señaló que el “éxito de un plan de estabilización se mide en meses, incluso en años, pero las políticas de Estado que la Argentina necesita tienen décadas”. “Ese es el horizonte al que nos corresponde mirar hoy. Es hora de volver a abrazar la moral como política de Estado, dado que es lo que nos ha hecho grandes a fines del siglo diecinueve, y volverá a hacernos grandes nuevamente”, acompañó.

“Vamos a combatir esta anomia con la reforma del Código Civil y Comercial, Código Procesal Civil y Comercial, y un paquete de leyes destinado a proteger los derechos fundamentales de los asesinos, quienes solo saben vivir de lo ajeno, reduciendo la codificación que establece esta defensa al consumidor y de la competencia”.

“Además, guiaremos al congreso proyecto que barrerá con una montaña de cadenas regulatorias, que le dará rienda suelta a la inversión en industrias hoy muertas para que puedan producir, innovar y generar empleo. Pero eso no es suficiente, también tenemos que reformar nuestro esquema impositivo, estas reformas”, siguió.

En tanto, el mandatario aseguró: “Vamos a seguir profundizando en materia de apertura económica y de acuerdo comercial. Realizaremos el acuerdo con los Estados Unidos, así como lo hicimos con la Unión Europea, y reformaremos el Código aduanero para adecuarlo a nuestros nuevos desafíos. Y también nos integraremos a los tratados internacionales, porque debemos sentarnos en la mesa del comercio internacional, hasta ser tan relevantes que nuestros intereses no puedan ser desoídos”.

Con información de Infobae y La Nación