Dieron a conocer una foto de L-Gante en el camarín de la China Suárez



Un clima tenso se apoderó este lunes de Sálvese Quien Pueda, el ciclo que conduce Yanina Latorre. Invitado al programa, L-Gante quedó descolocado cuando le mostraron en vivo una foto suya acostado en el camarín de China Suárez, tomada durante las grabaciones de la serie “En el barro” para Netflix.

En la imagen se lo ve a Elian recostado en una cama rosa, dentro de un camarín ambientado con estética de Hello Kitty. Vestía pantalón y zapatillas blancas, remera azul y gorra del mismo tono claro. Con ambas manos hacía un gesto en forma de arma frente al rostro, como si estuviera al tanto de que le estaban sacando la foto.

“Estuviste En el barro grabando…”, arrancó Latorre, mirándolo fijo. Sin vueltas, sumó: “Tenemos una foto, ¿ese es el camarín de la China Suárez y te lo prestó para que duermas?”. Lejos de frenar ahí, redobló la apuesta con otra consulta directa: “¿Esa es una provocación a Wanda Nara?”.

El referente del RKT intentó bajarle el tono a la situación. “Eso fue un chistecito por ese momento, no para Wanda, no. Ese chiste no le iba a dar gracia”, respondió. Acto seguido, visiblemente intrigado, lanzó: “¿Cómo les llegó esa foto?”.



En paralelo, Pía Shaw intervino desde el panel: “Nosotros tenemos todo, Wanda no la vio nunca (a la foto) la está viendo”. Sin embargo, el cantante evitó precisar a quién estaba destinada la imagen y explicó que su propio camarín estaba “a la vuelta”, lo que alimentó aún más las especulaciones.

Yanina volvió a la carga: “¿Si vos tenías camarín por qué fuiste al de la China, para joder?”. “De molesto”, contestó Elian, sin dar mayores detalles. Además, aseguró que no coincidió con la actriz durante el rodaje y que no compartieron escenas, descartando cualquier encuentro entre ellos.

La filtración de la foto, sumada al contexto sentimental que rodea a los protagonistas, reavivó rumores y volvió a colocar bajo la lupa un vínculo que, pese a las negativas, continúa generando comentarios en el ambiente artístico.

