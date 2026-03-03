Corrientes: buscan a un preso que se escapó de la comisaría del barrio San Gerónimo

La Policía de Corrientes busca intensamente a un preso que se fugó de la Comisaría 16, ubicada en el barrio San Gerónimo. El hecho ocurrió alrededor de las 22:30 del lunes.

El prófugo fue identificado como Juan Pablo Sena, de 28 años, quien llevaba varios meses detenido. Logró escapar al romper la reja de la comisaría, situada en la intersección de las calles Laplace y Lastra.

Tras la fuga, las autoridades activaron un protocolo de búsqueda para localizar a Sena y ponerlo a disposición de la Justicia. Por el momento, no se registraron detenciones ni información sobre su paradero.

La Policía continúa con los operativos en la zona y solicita a la población cualquier dato que pueda colaborar con la captura del prófugo.