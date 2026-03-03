Abigeato en Corrientes: procesaron a un policía por encubrir un caso en General Paz

La Justicia de Corrientes procesó a un policía por encubrimiento doloso en una causa por abigeato agravado. El hecho investigado ocurrió en 2022 en Paraje Los Vences, departamento de General Paz, y tiene otros tres imputados por el robo de animales.

El policía, identificado como P.A.P., integraba la Oficina de Marcas y Señales de la comisaría de Lomas de Vallejos. Según la investigación, habría autorizado una guía para el traslado de ocho animales vacunos que habían sido sustraídos.

El documento llevaba su firma y sello, lo que para el magistrado constituyó un aporte clave al accionar delictivo. El juez entendió que el funcionario conocía el origen ilícito y actuó de manera intencional.

Para fundamentar esa conclusión, señaló la omisión de control de los animales, la emisión de la guía y la falta de registración en los libros correspondientes. En ese marco, aplicó la doctrina de la ignorancia deliberada o ceguera ante los hechos.

La medida fue dispuesta por el Juzgado de Instrucción N° 6. La resolución lleva la firma del juez Leandro Damián Llorente.

El hecho y los otros imputados

En la misma resolución fueron procesados D.V., V.M.N.O. y F.A.C. por el delito de abigeato agravado. La calificación se sustentó en la cantidad de cabezas sustraídas, el uso de un vehículo motorizado y la participación de varias personas.

De acuerdo con la causa, los imputados fueron detectados inmediatamente después del robo y traslado del ganado. También se identificó la camioneta y el tráiler utilizados para concretar el transporte.

El hecho ocurrió a mediados de 2022 en una zona rural del interior correntino. Los ocho animales fueron recuperados y restituidos a su propietaria.

En la resolución, el juez destacó que este tipo de delitos rurales en Corrientes suele ser de difícil comprobación. No obstante, sostuvo que en este caso se logró acreditar íntegramente el ilícito.

La causa continuará su trámite en la Justicia provincial conforme a las etapas procesales previstas por la ley.