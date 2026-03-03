La angustia de Brian Sarmiento en Gran Hermano por el condimento que le ponen a la comida

La disputa por el control de la cocina suma capítulos en Gran Hermano y el almuerzo del lunes terminó siendo el epicentro de un nuevo conflicto. Esta vez, los protagonistas fueron Andrea del Boca, Yanina Zilli, Brian Sarmiento y Solange Abraham.

Como ya ocurrió en otras jornadas, Andrea tomó las riendas de la cocina y preparó un guiso tradicional para todos. Mientras tanto, Solange decidió cocinar aparte lentejas con choclo para ella, ya que es vegetariana. La situación no pasó inadvertida y comenzó a generar comentarios dentro del grupo.

El clima terminó de tensarse cuando Brian se acercó a la olla principal y advirtió que el guiso tenía comino, una especia que, según explicó, “le hace mal”. A partir de ese momento, el malestar fue en aumento.

Zilli le alcanzó a Sarmiento un plato de lentejas y choclo que había preparado Solange. Tras agradecer el gesto, el exfutbolista lanzó una acusación directa contra la actriz: “Lo hizo a propósito, fue lo primero que le dije. Me cae mal y lo hizo a propósito”.



La situación afectó tanto a Brian que decidió ir al confesionario y se mostró visiblemente angustiado. “Uno puede tener diferencias, puede caer mejor o peor, pero con la comida no se jode. Hay un condimento que me cae mal, lo dije apenas arrancamos el lunes y ahora por eso vengo acá. No está bueno”, expresó en soledad ante las cámaras.

Por su parte, Andrea pareció no advertir el impacto que había tenido el uso del comino en su compañero, aunque dejó una frase que volvió a encender la polémica: “Me parece que algunos no tienen adaptación”. Así, la cocina vuelve a consolidarse como uno de los principales focos de conflicto dentro de la casa.

Con este nuevo cruce, la convivencia vuelve a quedar en jaque y la cocina se consolida como el territorio más sensible de la casa.

