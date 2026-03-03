Aumentan los pasaportes argentinos: cuáles son los nuevos montos

El Gobierno autorizó aumentos en los costos para realizar los pasaportes argentinos. La decisión se formalizó mediante una disposición de la Dirección Nacional del Registro Nacional de las Personas (Renaper) y comenzarán a regir a partir del 6 de marzo.

Nuevos montos

Con el nuevo esquema, el pasaporte ordinario con entrega regular pasará de $70.000 a $100.000, lo que representa un incremento cercano al 43%. El trámite exprés, con entrega en 96 horas hábiles, subirá de $150.000 a $200.000, un aumento del 33%.

La modalidad de resolución inmediata, disponible solo en oficinas habilitadas con entrega dentro de seis horas, pasará de $250.000 a $330.000, lo que equivale a una suba de alrededor del 32%.

La suba también alcanza a otros documentos de viaje: el pasaporte excepcional para extranjeros aumentará de $70.000 a $100.000, al igual que los documentos para personas apátridas y refugiadas. La normativa aclara que los aranceles no pueden superar la tarifa más baja aplicada a los pasaportes nacionales.

El nuevo esquema mantiene la reposición sin cargo en caso de errores formales, siempre que puedan comprobarse mediante el cotejo de la documentación presentada y dentro de los 90 días corridos desde la entrega.

El Renaper indicó que la actualización responde a la necesidad de sostener estándares tecnológicos, de diseño y de seguridad en los documentos de viaje argentinos.