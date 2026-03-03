Consideraciones para tener una buena salud auditiva

Se ha determinado esta fecha, para impulsar la detección temprana de cualquier tipo de problema o deterioro auditivo que se pueda presentar en las personas de todo el mundo. El lema este año De las comunidades a las aulas: atención auditiva para todos los niños.

-Actúe ahora para que ningún niño se quede atrás debido a problemas de oído o audición.

-La pérdida auditiva afecta a alrededor de 90 millones de niños y adolescentes de entre 5 y 19 años en todo el mundo

-Si no se aborda, esto no solo afecta la capacidad del niño para oír, sino que también repercute significativamente en el desarrollo del habla, el lenguaje, lo cognitivo y social, lo que comúnmente conduce a peores resultados educativos, menores perspectivas de empleo y desventajas económicas a largo plazo.

-Las causas comunes, prevenibles y tratables de pérdida auditiva, como la otitis media supurativa crónica (OMSC) y la cerumen impactado, siguen siendo muy prevalentes en niños.

Las aulas son puntos de acceso naturales para llegar a niños, padres y docentes. Al integrar la atención auditiva en los programas de salud escolar e infantil, podemos ayudar a los niños a oír, aprender y tener éxito.

Medidas de detección y protección

*Exigir que se cumpla el derecho de control auditivo a los bebés recién nacidos (otoemisiones acústicas).

*Realizar a todo niño y niña la audiometría de control al ingreso escolar primario.

*Evitar la exposición a los ruidos de elevada intensidad.

*Usar protección auditiva si los niños y niñas deben estar en ambientes ruidosos.

*No exponer a niños y niñas a música de altas intensidades, principalmente cuidar a los bebés en las fiestas (alejarlos de los parlantes y proteger los oídos).

*Usar con moderación y a baja intensidad los reproductores de música