Picante cruce entre Brian y Emanuel en Gran Hermano tras la cena de nominados

La tensión se apoderó de Gran Hermano Generación Dorada luego de la primera cena de nominados. Allí, Brian Sarmiento y Emanuel Di Gioia volvieron a cruzarse con dureza y protagonizaron una discusión que dejó a toda la casa como testigo.

El conflicto se desató cuando el ex GH 2011 acusó al exfutbolista de “dejarlo tirado” cuando habían “formado un grupo”. En medio del enfrentamiento, Tomy Riguera intentó intervenir apelando a los “códigos de barrio” y marcando que hubo una clara falta de comunicación que terminó generando la enemistad. Sin embargo, Brian fue contundente al asegurar que se sintió “traicionado” por su compañero.

Delante de todos, Emanuel y Brian discutieron a los gritos y volvieron a acusarse mutuamente de “ser falso”. En ese contexto, Ema lanzó una advertencia directa: “Te van a llenar la oreja, amigo, rescatate”.



Sarmiento, por su parte, explicó que “cumplió el pacto de caballeros” en el que no se iban a nominar entre sí él y Emanuel, y le contó a Solange Abraham en la cena de nominados que el oriundo de San Martín le había dicho que “ella jugaba sola”. “Yo cumplí con mi palabra porque en mi barrio se cumple”, sostuvo el ex Racing.

No obstante, el detalle que encendió aún más la polémica es que ambos se otorgaron dos votos entre sí, lo que contradice el supuesto acuerdo. Un episodio que deja en evidencia que las alianzas dentro de la casa ya empiezan a tambalear en esta etapa inicial del juego.

La fuerte pelea no solo expuso la fractura definitiva entre ambos, sino que también dejó al resto de los participantes en estado de alerta frente a futuras nominaciones. Con los ánimos caldeados y la confianza quebrada, el enfrentamiento entre Brian y Emanuel promete tener consecuencias directas en la estrategia de la casa en los próximos días.

