La Alondra ingresó a la Guía Michelin y posiciona a Corrientes en el turismo internacional

El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, participó del acto en el hotel La Alondra Casa de Huéspedes para acompañar la incorporación del establecimiento a la prestigiosa Guía Michelin, un reconocimiento internacional que lo convierte en el único hotel del Nordeste argentino en formar parte de esta publicación.

La actividad se realizó en el establecimiento ubicado sobre avenida 3 de Abril al 827, en la ciudad de Corrientes, donde autoridades provinciales, empresarios y referentes del sector turístico participaron del descubrimiento de la placa distintiva que certifica la inclusión del hotel en la guía.

Un hito para el turismo correntino

Durante el acto, Valdés destacó la importancia de este reconocimiento tanto para el sector privado como para el desarrollo turístico de la provincia.

“Es un momento importantísimo tanto para el privado como para la provincia, que cuenta con una distinción Michelin”, afirmó el mandatario.

El gobernador remarcó que la inclusión del hotel responde a la calidad de la experiencia que ofrece el establecimiento, desde la atención personalizada hasta la propuesta gastronómica.

“En los detalles está la diferencia. Desde que uno llega se percibe la calidez en la atención y una experiencia que transporta a vivencias de antaño”, señaló.

Además, sostuvo que el reconocimiento abre nuevas oportunidades para el turismo internacional y posiciona a Corrientes como un destino atractivo para visitantes de otros países.

Corrientes, cada vez más posicionada como destino turístico

El mandatario provincial también destacó el crecimiento del turismo en la provincia y las inversiones realizadas en infraestructura.

“Corrientes está siendo una de las provincias con gran afluencia de turistas. Los visitantes encuentran una ciudad embellecida con infraestructura que ha cambiado mucho y hace que la gente se vaya feliz”, expresó.

En ese sentido, resaltó los principales atractivos culturales y naturales del destino, como el chamamé, el carnaval y los Esteros del Iberá.

“Es un gran mensaje el que nos deja esta certificación internacional porque demuestra que los correntinos tenemos con qué y que estamos en el camino correcto con nuestra propuesta turística”, agregó.

Un reconocimiento histórico

Por su parte, la directora y creadora del hotel, Valeria Rolón, calificó el reconocimiento como un hito para el establecimiento.

“La inclusión en la guía Michelin es probablemente uno de los mayores reconocimientos que puede recibir un hotel en el mundo”, afirmó.

Rolón explicó que la guía, creada en Francia en 1900 por la empresa Michelin, evalúa establecimientos mediante inspectores anónimos que aplican criterios rigurosos de calidad.

“Esto no es una franquicia ni un premio al que uno se postula. Son los inspectores quienes seleccionan los lugares que consideran excepcionales”, remarcó.

Además, destacó el trabajo del equipo que forma parte del proyecto: “Sin ellos, La Alondra sería simplemente un lindo hotel”.

Un proyecto con 20 años de trayectoria

Con más de dos décadas de trayectoria, La Alondra se consolidó como uno de los establecimientos más reconocidos del turismo correntino por su propuesta que combina gastronomía, diseño, arte y arquitectura bajo un concepto de hospitalidad basado en el “lujo silencioso”.

La inclusión en la Guía Michelin no solo valida el proyecto privado, sino que también proyecta a Corrientes hacia nuevas audiencias internacionales, ampliando el posicionamiento del destino en el mapa turístico global.