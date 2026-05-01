Adorni denunciará a Tailhade por espionaje y reafirmó su inocencia

Luego de su informe de gestión en el Congreso, el jefe de Gabinete Manuel Adorni confirmó este viernes que denunciará al diputado Rodolfo Taihalde por espionaje ilegal y reafirmó su inocencia por el escándalo de sus viajes y propiedades. "No conozco Disney, y esta causa judicial no tiene gollete y no va a prosperar", aseguró.

Todavía en el centro de la escena por el escándalo de los vuelos privados y las propiedades sin declarar, Adorni volvió a dar hoy una entrevista después de su informe de gestión en el Congreso y de que el Gobierno ordenara la reapertura de la sala de prensa de la Casa Rosada.

"Es una causa que no tiene ningún sustento. No quiero pecar en entrar a interferir en la causa, pero no solo que no soy culpable sino que va a quedar todo demostrado en la justicia. Encima en el medio hubo un montón de mentiras, y yo dije 'guarda que están sacando conclusiones equivocadas'", insistió el funcionario.

El ministro coordinador, cuestionado por la oposición tras su extensa exposición en Diputados por considerar que no dio respuestas ante las acusaciones de irregularidades en su patrimonio, decidió volver a levantar el perfil tras su visita al Congreso con una entrevista brindada a El Observador Radio.

Adorni remarcó durante la entrevista que "va a quedar demostrado que todo está justificado y muchos se han comido la curva". Y fue más allá contra el periodismo: "Han mentido mucho y te diría que todos sabían cómo era mi vida".

En este sentido, cuando le consultaron si no creía que debía haber dado respuestas cuando comenzaron los cuestionamientos y las denuncias sobre su patrimonio y sus viajes, Adorni se justificó señalando que "las explicaciones hay que darlas en la justicia". Y se quejó: "Hicieron una carnicería mediática y les voy a demostrar que se equivocaron".

Adorni fue enfático al insistir que "de todas las denuncias que se fueron haciendo no tiene sustento ninguna", y puntualizó en las versiones que daban cuenta de viajes a Disney y Río de Janeiro.

"Esto de decir que 'Adorni viajó', cosa que es mentira. Estuvieron diciendo que fui a Disney, no conozco”, dijo.