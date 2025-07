†

ANGELA IRENE VEGA

Q.E.P.D.

1982-2021. Amor ha pasado 5 años que te fuiste con Dios. Hoy tu hijo Máximo te ama más que nunca. Yo tu marido Manolo, para mí siempre estás conmigo. Cuando me levanto a la madrugada y miro al cielo, yo digo y presiento que estás mirándome en una estrella. Por Dios, será posible que yo digo fuiste y serás el amor de mi vida pasada. Gracias amor por el niño príncipe que me has dejado. Sabes una cosa, es muy inteligente, audaz. Yo creo que va a tener un futuro brillante y yo te extrañaré el resto de mi vida. Chau amor, te quiero Manolo. Chau mami, Máximo. Te extraño mami más que nunca. 31.01.25 Corrientes Capital. C/226