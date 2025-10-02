¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Gustavo Valdés Justicia de Corrientes TEMPERATURAS ALTAS
ALDO OMAR DACUNDA

Por El Litoral

Jueves, 02 de octubre de 2025 a las 00:00

ALDO OMAR DACUNDA

Q.E.P.D.

Falleció el 30/09/2025. Su esposa Carolina Esperón Rego y su hija Diana, participan su fallecimiento y ruegan una oración a su querida memoria. Sus restos, velados en la empresa De Bonis, descansan en el panteón familiar en el Cementerio San Juan Bautista.

ALDO OMAR DACUNDA

Q.E.P.D.

Falleció el 30/09/2025. Sus sobrinos, Omar Sánchez y Liliana Aceval, sus sobrinos nietos, Ma. Jimena y Alejandro; Mauricio y Tomás, participan su fallecimiento y ruegan oraciones por su eterno descanso.

ALDO OMAR DACUNDA

Q.E.P.D.

Falleció el 30/09/2025. Dr. Julio Onofre Esperón y sus hijos Cr. Diego Rodrigo Esperón y Cecilia Lucia Esperón, participan de su fallecimiento y ruegan una oración a su memoria. c/592

SR. ALDO DACUNDA

Q.E.P.D.

Falleció el 30/09/2025. El Directorio y personal del Banco de Corrientes S.A., participan con profundo dolor del fallecimiento del padre de nuestra compañera Diana Dacunda y rogamos una oración por el eterno descanso de su alma y cristiana resignación a familiares y seres queridos. c/946

