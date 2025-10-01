Piden datos del motochorro implicado en la muerte de una mujer

El Ministerio Público Fiscal solicita a la comunidad cualquier información que permita identificar al autor de un hecho delictivo acaecido el pasado 18 de septiembre, en calle Larrea entre Sussini y Las Piedras del barrio Laguna Seca de Corrientes.



Fue alrededor de las 9.30, tras el cual una mujer resultó gravemente herida.



Se trata de un hombre que iba a bordo de una motocicleta de 110cc y logró, con mucha violencia, arrebatarle a la víctima un teléfono celular marca Samsung, modelo A6, de color negro. Como consecuencia de ese ataque, la mujer, identificada posteriormente como Mirna Sánchez, de 65 años, falleció 9 días más tarde.



Todo dato que conduzca a identificar al delincuente o a rastrear la eventual comercialización del teléfono celular sustraído a la víctima, piden sea brindado a la Ufic N° 7 de esta Capital, sita en Carlos Pellegrini 1050, y cuyo titular es el fiscal Pablo Daniel Sosa, quien garantiza una entrevista personal para recibir dicha colaboración.



Cabe señalar que en relación con la causa, la Policía aprehendió en las últimas horas a una persona de 43 años que al parecer guardaría relación directa con ese mismo delito.