Gustavo Valdés Justicia de Corrientes TEMPERATURAS ALTAS
SAN LUIS DEL PALMAR

Megaoperativo: incautaron varias motos y demoraron a un sospechoso

Se llevó a cabo en distintos horarios y en varios sectores de la localidad

Por El Litoral

Miércoles, 01 de octubre de 2025 a las 20:47

En la localidad de San Luis del Palmar, la Policía ejecutó un megaoperativo en prevención de ilícitos que concluyó con el secuestro de varias motocicletas y la demora de un sospechoso, para averiguación de antecedentes.


Ttrabajaron efectivos dependientes de la Unidad Regional I, de su área de investigación, así como de la Motorizada con personal de guardia de la Comisaría local.
El despliegue se realizó por todo el casco urbano de la localidad, en puntos estratégicos como ser los principales accesos y avenidas principales. 
Consistió en el control e identificaciones de personas.

