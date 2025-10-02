La Costanera permanecerá cerrada el sábado por la noche por la Ultramaratón Corrientes

La capital provincial se prepara para recibir este fin de semana la segunda edición de la Ultramaratón Corrientes, un evento deportivo que convoca a corredores locales y de la región. Sin embargo, la competencia también traerá importantes modificaciones en el tránsito, desde las 18 del sábado y hasta las 8 del domingo estará cerrado el tránsito en la avenida Juan Pablo II, desde Lavalle hasta la rotonda de la Costanera Sur.

El horario coincide con la noche del sábado, momento de mayor concurrencia de vehículos y peatones en la zona costera, por lo que pidieron evitar circular por el sector y tomar vías alternativas.

La Ultramaratón se desarrollará por la noche

“Por la realización de la Ultramaratón Corrientes, se interrumpirá el tránsito en avenida Juan Pablo II desde Lavalle hasta Rotonda Costanera Sur, desde las 18 del sábado hasta las 8 del domingo. Por favor, evitar circular por la zona”, señalaron desde el municipio.

La carrera pedestre, organizada por la Asociación Civil Corredores del Taragüí, se disputará en un circuito de 1.557 metros de extensión sobre la Costanera Sur, entre Lavalle y la rotonda de la costa capitalina.

La prueba se desarrollará en distintas modalidades por tiempo de 12 y 6 horas, largarán el sábado a las 20; y la integrativa de 3 horas, comenzará el domingo a las 5 de la mañana. Todas finalizarán a las 8 del domingo.