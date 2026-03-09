Concluyó la gira por Norteamérica de la selección Argentina de Taekwondo. El correntino Ignacio Espínola Serial sumó experiencia en Canadá y Estados Unidos, mientras que su compañero de equipo en el Crismanich Team, José Luis Acuña logró dos medallas.

El joven Espínola también tuvo una destacada participación en el Abierto de los Estados Unidos que se concreó el pasado domingo. El argentino venció al representante de Colombia en su debut, pero luego cayó en dieciseisavos de final ante Puerto Rico.

Previamente, en el Abierto de Canadá también quedó cerca de alcanzar los cuartos de final.

Con apenas 17 años, Espínola continúa sumando experiencia compitiendo en la categoría de adultos (+18 años), donde ya comienza a mostrar un nivel prometedor.

Dentro de su agenda, el correntino afrontará este año los los Juegos Suramericanos 2026 (Odesur) en Santa Fe.

Por su parte, Acuña volvió a destacarse en el circuito internacional. Tras haber conseguido un podio la semana pasada en el Abierto de Canadá, este fin de semana repitió la actuación al quedarse con la medalla de bronce en el Abierto de Las Vegas, Estados Unidos.

Acuña inició su participación avanzando bye en la primera ronda. En su debut, en la segunda, superó al representante de Nueva Zelanda, mientras que en tercera y cuarta instancia venció a dos competidores de México, mostrando un sólido nivel competitivo.

Su recorrido se detuvo en semifinales, donde cayó en un ajustado combate frente al representante de Estados Unidos (Medallista del último mundial 2025), resultado que lo dejó nuevamente con la medalla de bronce

Estas actuaciones le permitieron sumar importantes puntos para el ranking mundial y olímpico, consolidando su presencia en el alto nivel internacional.

Cabe destacar que Acuña afrontó ambos torneos sin estar en plenitud física. Semanas atrás, durante un campamento de entrenamiento en México, sufrió una fuerte contusión (posible fisura) en la cadera, lesión que le generó dolor durante cada combate. A pesar de ello, el atleta decidió competir y demostró una vez más su determinación al subir al tatami y darlo todo en cada presentación.

El equipo nacional realizó una intensa preparación en San Luis de Potosí, México, antes de las competencias en Canadá y Estados Unidos.